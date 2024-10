Bản tin 8H: Triển khai quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

TPO - Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Văn Le, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Ngày 26/10, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Tiền Giang. Theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Văn Le, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Tiền Giang được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng BĐBP. Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng BĐBP Tiền Giang được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Tiền Giang. Bộ Tư lệnh BĐBP cũng có Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Chí Cường, Phó trưởng phòng tác chiến, Bộ Tham mưu, BĐBP giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng BĐBP Tiền Giang. Nội dung bàn giao chức trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Tiền Giang được tiến hành từ Đại tá Trần Văn Le sang Thượng tá Trương Thành Tiến.

Tối 26/10, đại diện UBND xã Long Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận, xác nhận trong vụ lật thuyền sup khiến 6 du khách chìm xuống biển, hiện vẫn còn 2 người mất tích. Trước đó, khoảng 18h10 cùng ngày, nhóm khách 6 người ra bãi biển thuộc xã Long Hải tắm và sử dụng 2 thuyền sup để chèo. Khi cách bờ khoảng 200 m, do sóng lớn đánh lật thuyền, cả 6 du khách rơi xuống biển. Đến 20h, UBND xã Long Hải xác nhận đã cứu được 4 người, hiện còn 2 người mất tích. Được biết, nhóm du khách đến đảo Phú Quý du lịch trước đó 4 ngày.

Ngày 27/10, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực bãi xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này.Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 26/10, tại bãi xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (phường An Đông, thành phố Huế). Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cùng phương tiện có mặt tại hiện trường, tham gia dập lửa. Đến 22h30 ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại hiện trường nhiều xe máy bị cháy trơ khung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/10, có đợt không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc. Nhiệt độ toàn miền Bắc giảm, trong đó nhiệt độ ở một số tỉnh, thành Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ giảm rõ rệt nhất. Thời tiết miền Bắc và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực Quảng Bình - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Khoảng 19h ngày 26/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo trong kỳ quay số chiều cùng ngày, loại hình vé số Power 6/55 có 1 vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 148,7 tỷ đồng. Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 1 có 6 cặp số 47-42-05-27-29-19 trùng với 6 cặp số là kết quả giải Jackpot 1. Vé này được phát hành tại điểm bán hàng trực tiếp của Vietlott, nhưng chưa rõ địa chỉ cụ thể. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/10, Cục Hàng Không Việt Nam quyết định tạm dừng khai thác 4 sân bay khu vực miền Trung từ sáng 27/10 để tránh bão Trà Mi. Cụ thể, sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 6h-19h ngày 27/10. Sân bay Phú Bài tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 6h-22h ngày 27/10. Sân bay Đà Nẵng tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 6h ngày 27/10 đến 4h ngày 28/10. Sân bay Chu Lai tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 10h ngày 27/10 đến 10h ngày 28/10. (XEM CHI TIẾT)