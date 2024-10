Bản tin 8H: 3 người ở Quảng Nam và TT-Huế tử vong do bão Trà Mi

TPO - Một người ở Quảng Nam và hai người ở Thừa Thiên-Huế tử vong do tác động của bão Trà Mi.

Chiều 27/10, ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết ông Nguyễn Đức Q. (SN 1968, trú khu phố Nghĩa Phước, Ái Nghĩa) bị trượt thang ngã khi leo lên mái nhà để gia cố, chằng chống nhà cửa phòng chống bão số 6 (bão Trà Mi) cùng với người thân, tử vong tại chỗ. Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hương Phong (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết khoảng 13h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên QL49 không may bị ngã tại đoạn đường ngập sâu, nước cuốn mất tích. Đến 15h30, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Ông Lê Phước Th. (SN 1980, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) thiệt mạng khi bủa lưới bắt cá ở khu đầm phía trước nhà trong lúc bão số 6 đang áp sát đất liền.

Ngày 27/10, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức khai trương đường bay thẳng từ thủ đô Hà Nội tới thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia, trở thành hãng hàng không duy nhất của Việt Nam khai thác đường bay này. Đường bay mới này sẽ nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Campuchia của Vietnam Airlines lên 5 đường bay từ cuối tháng 10/2024 và tổng số chuyến bay giữa hai quốc gia sẽ lên tới 86 chuyến bay mỗi tuần, góp phần quan trọng vào việc gia tăng mạng lưới kết nối giữa hai quốc gia. Trước đây, hành khách muốn bay từ Hà Nội đến Phnom Penh cần quá cảnh tại Vientiane (Lào).

Chiều 27/10, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, đang làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 25 khiến 2 người tử vong. Vào chiều cùng ngày, xe tải BKS 49C-122.80, do tài xế Lê Văn Ninh (39 tuổi, trú tổ 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 81A-047.xx do bà Rmah H’Đ. (48 tuổi, trú thôn Plei Ksing, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) điều khiển, chở theo cháu Rmah A.T (2 tuổi) trên Quốc lộ 25, địa phận thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Vụ tai nạn khiến bà Rmah H’Đ. và cháu Rmah A.T tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do bà Rmah H'Đ. điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước đã huy động được trên 2,8 triệu tỷ đồng đầu tư cho khu vực nông thôn; trong đó, có thực hiện nông thôn mới. Cụ thể vốn ngân sách nhà nước chiếm 10,5%; vốn lồng ghép 7,2%; vốn tín dụng 72,9%; doanh nghiệp, cộng đồng và người dân 9,4%. Tính đến ngày 20/10/2024, cả nước có 6.320/8.162 xã (77,4%) đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 296 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 45,96% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước).

Ngày 27/10, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết vừa qua Công an phường Phú Thượng cùng người dân đã kịp thời cứu một nam thanh niên nhảy cầu Nhật Tân tự vẫn. Trước đó, vào khoảng 9h sáng 25/10, đồng chí Vũ Việt Long, cán bộ Cảnh sát khu vực, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin báo về việc có người dân nhảy cầu Nhật Tân. Sau đó, đồng chí Vũ Việt Long đã phối hợp cùng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1970, trú tại tổ 33, cụm 4, phường Nhật Tân) và một số người dân đưa nam thanh niên vào nhà nổi của anh Dũng, tiến hành sơ cấp cứu và chuyển vào Bệnh viện E Hà Nội điều trị. Qua xác minh ban đầu, người nhảy cầu là Đ.Q.H (SN 2004, trú tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). H nghĩ quẩn do mâu thuẫn về tình cảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 28/10, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào rải rác, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi rét buốt. Đợt lạnh này dự kiến kéo dài đến 5/11, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ C, trong khi Lạng Sơn, Cao Bằng có thể xuống 14-15 độ C. Vịnh Bắc Bộ từ 27-28/10 dự báo có gió đông bắc cấp 6-8, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Ngày đến hết đêm 28/10, ở khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.