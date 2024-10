Cả làng hô hoán chạy lũ quét, khi trở về mọi thứ hư hỏng hết

Cơn lũ ập đến bất ngờ đã khiến người dân bản Chuôn (Quảng Bình) không kịp trở tay. Mọi người hô hoán nhau bỏ chạy, khi quay về thì tài sản, hoa màu đã bị hư hỏng hết.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng nhiều người dân ở bản Chuôn (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận lũ quét xảy ra vào chiều 27/10.

Anh Đỗ Hữu Doãn, một người dân ở bản Chuôn nhớ lại, khoảng 14h chiều hôm kia, nước lũ bất ngờ đổ về và lên rất nhanh, chỉ sau khoảng 30 phút nhiều ngôi nhà đã bị nhấn chìm.

“Chúng tôi không nghĩ nước lên nhanh như thế, lúc đó không thể chuẩn bị được gì, chỉ hô hoán nhau chạy đến chỗ cao để lánh nạn”, anh Doãn kể lại.

Khoảng 3 giờ sau, nước rút, nhiều người dân trở về nhà đã suy sụp trước cảnh tượng trước mắt.

“Những tài sản, vật dụng của gia đình nằm ngổn ngang dính đầy bùn đất. Những đồ điện tử trong nhà bị nước ngâm hư hỏng hết, bao nhiêu năm tích góp sắm sửa giờ mọi thứ chỉ còn cái xác. Mấy hôm nay tôi cũng cố lau chùi, dọn rửa nhưng mọi thứ hư hỏng hết rồi”, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ sụt sùi nói.

Lũ quét còn tàn phá nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của bà con. Gia đình bà Bùi Thị Nữ có 800 gốc thanh long ruột đỏ bị ngâm nước, gãy đổ.

“Chỉ sau vài giờ đồng hồ, hàng trăm gốc thanh long của chúng tôi đã tan hoang. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nhanh và nguy hiểm như thế này. Trong nhà không còn gì, ngoài vườn cũng thế, mất hết thật rồi", bà Nữ mếu máo.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Lình, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy cho biết, có trên 180 hộ dân của xã bị ngập nặng sau trận lũ quét.

“Không ai nghĩ nước lên nhanh đến như vậy, chỉ trong vòng khoảng 30 phút đã ngập hết nên bà con chỉ kịp chạy thoát thân, còn mọi tài sản, nhà cửa bị ngâm nước hết", ông Lình nói.

Theo lãnh đạo xã Kim Thủy, các bản trên địa bàn nằm rải rác, thời điểm đó mưa to, nước lên nhanh và chảy xiết nên các thôn bản cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên đảm bảo an toàn con người nên may mắn không có thiệt hại nào về người.

"Đến chiều tối nay ở trung tâm xã mới có điện lại, các thôn bản vẫn chưa liên lạc được hết, nước ở các con sông, suối vẫn còn cao nên xã chưa thống kê được hết thiệt hại”, ông Lình nói.

