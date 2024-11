Bản tin 8H: Tiền Giang có tân nữ Chủ tịch HĐND tỉnh

TPO - HĐND tỉnh Tiền Giang vừa bầu bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Võ Văn Bình nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 31/10, HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên chuyên đề, bầu bà Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với 56/57 phiếu đồng ý. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang cũng biểu quyết, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Võ Văn Bình, lý do nghỉ theo chế độ hưu trí. Bà Châu Thị Mỹ Phương sinh năm 1972, quê thị xã Cai Lậy. Bà Phương có trình độ chuyên môn Cử nhân Chính trị, Cử nhân Sư phạm chuyên ngành tin học, Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Chiều 31/10, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ô tô con lao vào đoàn người đưa tang tại đường liên xã Hát Môn, làm một người tử vong và 3 người bị thương vào sáng 31/10. Đại diện Công an huyện Phúc Thọ cho biết theo thông tin ban đầu, tài xế là ông T. (SN 1960, trú tại xã Hát Môn) mới mua chiếc xe gây tai nạn BKS 30L. Trước đây, ông T. chủ yếu lái xe số sàn, nên chưa quen khi điều khiển xe mới là loại số tự động, dẫn đến vụ việc đau lòng. Ông T. được xác định không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý. Sau vụ tai nạn, ông T. bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trà Mi) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng với 14 người thương vong.Trong đó có 7 người tử vong và 7 người bị thương. Các trường hợp này chủ yếu tập trung ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới. Ngoài ra, ước tính tổng thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra lên đến hơn 500 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng và người dân địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả sau lũ. Công tác dọn dẹp, phun khử trùng môi trường được đẩy mạnh nhằm đảm bảo vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Ngày 31/10, các doanh nghiệp kinh doanh gas trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ điều chỉnh tăng giá bán 10.000 đồng/bình 12kg từ sáng 1/11/2024. Đây là lần tăng giá thứ tư liên tiếp trong vòng bốn tháng qua với tổng mức tăng 26.000 đồng/bình 12kg. Sau điều chỉnh tăng, giá bán lẻ các bình gas 12kg tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 452.000-494.000 đồng/bình 12kg tùy thương hiệu. Theo các doanh nghiệp gas, nguyên nhân giá gas tháng 11 tiếp tục đà tăng do giá gas nhập khẩu (CP) bình quân tháng 11/2024 chốt ở mức 632,5USD/tấn, tăng 10USD/tấn so với giá CP tháng 10/2024 và tỷ giá USD tăng cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 1/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 1/11, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C; khu vực Thanh Hóa - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 31/10/2024 về việc thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Quyết định nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với bà Nguyễn Thị Hồng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1544-QĐNS/TW ngày 9/9/2024 của Ban Chấp hành Trung ương. Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hồng.