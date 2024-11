TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu, trong quá trình xây dựng các Nghị định còn nhiều ý kiến khác nhau cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện, khắc phục triệt để tính "cát cứ", cục bộ trong xây dựng pháp luật.

Phân cấp cho các địa phương

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (ATGTĐB).

Thông báo kết luận nêu rõ, triển khai Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hai luật này có nhiều nội dung mới, bao quát, liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, phương thức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông…

Vì vậy, trong quá trình xây dựng các Nghị định còn nhiều ý kiến khác nhau cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện, khắc phục triệt để tính "cát cứ", cục bộ trong xây dựng pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, giải trình, làm rõ từng nội dung còn có ý kiến khác nhau, nhất là ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với từng dự thảo Nghị định, hoàn thiện dự thảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 2/11/2024.

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ; Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp triệt để cho các địa phương quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo trì (quản lý) kết cấu hạ tầng đường bộ theo đúng quy định của Luật Đường bộ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát các nội dung liên quan đến quản lý đường cao tốc: Việc nâng cấp, mở rộng đường cao tốc theo phương thức PPP theo hướng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chỉ định nhà đầu tư hiện hữu hoặc nhà nước thực hiện…; việc nghiên cứu đầu tư trạm dừng nghỉ phải được thực hiện đồng thời trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư dự án.

Khắc phục tình trạng "xe dù, bến cóc"

Đối với dự thảo Nghị định quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe: Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát lại các điều kiện, tiêu chuẩn của sân tập lái, bảo đảm tính kế thừa và phù hợp với thực tiễn quản lý; xe tập lái phải đáp ứng yêu cầu đào tạo, đồng thời phù hợp với yêu cầu về hạng giấy phép lái xe theo quy định… Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Công an trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tập trung rà soát kỹ các nội dung quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với các đối tượng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông, như học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật…

Ông Trần Hồng Hà lưu ý bổ sung các nội dung quy định trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục trong việc quản lý học sinh sử dụng phương tiện xe máy tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Về dự thảo Nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các nội dung quy định về lộ trình, hành trình, thời gian và điều kiện cho xe xuất bến, bãi, khắc phục tình trạng "xe dù, bến cóc", xe kinh doanh vận tải chèn ép nhau và chèn ép hành khách…