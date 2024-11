Bản tin 8H: Người đàn ông mang xăng đến nhà người khác tự thiêu

TPO - Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam mang xăng đến nhà một phụ nữ ở cùng thị trấn rồi châm lửa đốt. Hậu quả, người đàn ông tử vong.

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) vừa xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ việc liên quan đến người đàn ông chết cháy, nghi là tự thiêu.Nạn nhân là ông N.C.H (SN 1965, trú khối phố số 5, thị trấn Hà Lam). Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h25 ngày 10/11, ông H mang xăng đến nhà bà L.T.C. (SN 1964, cùng trú thị trấn Hà Lam) rồi tự châm lửa đốt. Thời điểm này, bà C ở nhà một mình và kịp chạy được ra ngoài. Sau khi dập lửa, ông H được xác định tử vong tại khu vực phía sau cầu thang của tầng một. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân ông H tự thiêu và thống kê thiệt hại tài sản.

Ngày 10/11, Văn phòng thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định báo cáo về vụ tàu chìm trên biển.Trước đó, khoảng 17h25 ngày 8/11, tàu cá BĐ 30927-TS do ông Mai Phu, trú thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị chìm do sóng to khi đang hoạt động tại vùng biển cách cảng Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 101 hải lý về hướng Đông Nam. 18h cùng ngày, 6 thuyền viên trên tàu bị nạn được tàu cá mang số hộ BĐ 31029-TS của ông Mai Kim Tiến (cùng quê) cứu vớt kịp thời, đưa vào cảng Bình Châu an toàn. Hiện sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Đô (SN 1998, thường trú tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/11, sau khi uống rượu, anh N.N.H. (SN 1988, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đi qua dãy nhà trọ của gia đình ông K.M. ở buôn Nu (xã Ia Rsươm) để gặp bạn. Tại đây, anh H. đã xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với Nguyễn Thành Đô là khách thuê trọ. Trong cơn nóng giận, Đô lấy 1 con dao nhọn đâm trúng lưng anh H. Hậu quả, anh H. bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích dự phòng ngân sách cấp tỉnh số tiền hơn 46,82 tỷ đồng cấp cho các địa phương để hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò (tiêu huỷ từ ngày 27/9/2021) và dịch tả lợn Châu Phi tiêu huỷ từ năm 2021 đến nay. Theo danh sách tổng hợp kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi thiệt hại do dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 đến nay và bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò tiêu hủy từ ngày 27/9/2021, tổng có 18.254 con, trong đó có 18.234 con lợn với 1.228.816 kg (trên địa bàn 13 huyện, thị, thành phố) và 20 con trâu bò với 2.794 kg (trên 4 địa bàn TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Lộc Hà, Vũ Quang).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 11/11 đến ngày 13/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trung tâm khí tượng cũng cho biết ở Thái Bình Dương đang có 3 cơn bão hoạt động. Bão số 7 Yinxing ở Biển Đông của Việt Nam, bão Toraji ở phía Đông Philippines và ngoài khơi xa tây bắc Thái Bình Dương có bão Man-yi. Ngoài ra, còn có một áp thấp nhiệt đới xen giữa 2 cơn bão Toraji và Man-yi. 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực phía Bắc của Biển Đông.