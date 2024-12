Người phụ nữ trần tình lý do vừa lái ô tô, vừa hát karaoke

TPO - Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai nhận hành vi cầm micro hát trong lúc đang lái ô tô. Trước đó, sự việc được phát trực tiếp trên trang facebook cá nhân của người này.

Ngày 11/12, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã mời người phụ nữ vừa lái ôtô, vừa hát lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này khai tên N.T.L (32 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Krông Pắc).

Tại buổi làm việc, bà N.T.L thừa nhận hành vi vừa lái xe, vừa hát karaoke. Sự việc xảy ra vào chiều 10/12.

Thời điểm đó, bà L. đang lái ô tô 7 chỗ chở 5 người làm dịch vụ đám cưới từ thôn 2 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) về nhà ở huyện Krông Pắc.

Trên đường đi, mọi người mở iPad để hát karaoke. Bà L. được một người chuyển micro để hát. Trong lúc bà L. hát, người ngồi cạnh đã dùng điện thoại quay lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook bằng tài khoản cá nhân của bà L.

Do hành vi vi phạm của bà L. xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nên Công an huyện Krông Pắc sẽ hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Đắk Nông xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 10/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ vừa lái ô tô, vừa hát karaoke.

Theo những hình ảnh ghi lại, người này một tay cầm vô-lăng lái xe, tay kia cầm micro hát karaoke, vừa nhìn vào điện thoại của người ngồi bên ghế phụ để xem lời bài hát. Trên ô tô còn có nhiều người ngồi phía sau. Sự việc này được phát trực tiếp lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Sau đó, đoạn clip đã bị xóa nhưng nhiều tài khoản facebook đã tải về rồi đăng lại.

Xử lý nhiều tài xế xe khách vừa lái xe dùng điện thoại Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, trong ngày 10 và 11/12, đơn vị đã phát hiện, xác minh, lập biên bản xử lý 10 trường hợp tài xế xe khách vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Trong đó có 3 trường hợp tài xế ô tô tự giác đến Phòng CSGT Công an tỉnh khai báo hành vi vi phạm và ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ. Đơn cử, ngày 11/12, ông T.V.Đ. (SN 1963, trú Lâm Đồng), đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông khai báo về hành vi vi phạm sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô khách. Theo tường trình của ông Đ. vào sáng cùng ngày, ông điểu khiển xe khách qua địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong lúc lái xe, ông Đ. có sử dụng điện thoại di động để xử lý công việc. Sau khi biết CSGT Công an Đắk Nông xử lý tài xế dùng điện thoại khi lái xe và nhận thấy việc làm trên là sai, ông Đ. đến Phòng CSGT khai báo hành vi vi phạm. Phòng CSGT đã ghi nhận, kiểm tra, xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.; đồng thời yêu cầu ông này viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ. Theo Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều phương tiện tham gia giao thông rất nguy hiểm, nhất là với ô tô, xe khách. Hành vi trên không chỉ vi phạm pháp pháp luật mà còn coi thường tính mạng của bản thân, hành khách, cũng như người tham gia giao thông khác. Theo ông Lập, việc sử dụng điện thoại khi lái xe là một phần nguyên nhân của các vụ tai nạn đâm xe trực diện hoặc tông vào đuôi xe khác trong thời gian qua.