Xem xét kỷ luật chủ tịch huyện ở Bạc Liêu có dấu hiệu bao che, không xử lý vi phạm

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu đơn vị liên quan kỷ luật cảnh cáo ông Trần Tuấn Kiệt – Chủ tịch huyện Đông Hải, vì không thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công, có dấu hiệu bao che, không xử lý vi phạm.

Qua xác minh nội dung tố cáo, Tổ xác minh của UBND tỉnh Bạc Liêu nhận thấy, ông Trần Tuấn Kiệt có dấu hiệu bao che, không xử lý vi phạm. Từ đó, ông Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, chỉ đạo tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Tuấn Kiệt (theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức). Cụ thể, ông Kiệt vi phạm quy định "cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công".

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Trần Tuấn Kiệt bị tố cáo 3 nội dung. Qua xác minh của UBND tỉnh Bạc Liêu, có 1 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung tố cáo đúng một phần và 1 nội dung tố cáo sai.

Với nội dung tố cáo đúng, ông Trần Tuấn Kiệt thiếu trách nhiệm, bao che vi phạm. Theo xác minh của UBND tỉnh Bạc Liêu, tháng 10/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Đông Hải đã có báo cáo, đề xuất chủ tịch huyện xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, kiểm điểm trách nhiệm ông Nguyễn Hoàng Toàn – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đô thị huyện. Tuy nhiên, thời điểm đó lãnh đạo huyện Đông Hải chưa xử lý.

Trung tâm Dịch vụ đô thị huyện Đông Hải với vai trò chủ đầu tư dự án chiếu sáng, quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, đăng tải hồ sơ dự thầu có những sai sót, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, chưa đảm bảo mục tiêu ban đầu; có dấu hiệu báo cáo không trung thực của chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia xét thầu.

UBND tỉnh Bạc Liêu nhận định, ông Kiệt với vai trò chủ tịch huyện, người có thẩm quyền quyết định đầu tư nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, có dấu hiệu bao che, không xử lý vi phạm của chủ đầu tư và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Tại báo cáo giải trình và quá trình làm việc cùng Tổ xác minh của tỉnh, ông Kiệt báo cáo không trung thực nhằm tránh né hành vi bao che sai phạm của ông Toàn. Do đó, UBND tỉnh Bạc Liêu kết luận nội dung tố cáo là đúng.

Đối với nội dung tố cáo việc để mất tài sản tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định là có. Tuy nhiên, việc xảy ra mất tài sản không thể xác định được tại thời điểm nào (mất trước hay sau khi ông Kiệt về nhận nhiệm vụ tại UBND huyện Đông Hải).

UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, trách nhiệm chính dẫn đến việc để mất tài sản không phải do ông Kiệt, mà do công tác phối hợp trong bàn giao, quản lý tài sản của các cơ quan có liên quan tại địa phương còn sơ sài, chưa chặt chẽ. Do vậy, nội dung tố cáo này chỉ đúng một phần.