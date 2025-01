Bản tin 8H: Vietlott tìm ra vé số trúng độc đắc ngày đầu năm

TPO - Ngày 2/1, Vietlott tìm ra một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,7 tỷ đồng ở loại hình xổ số Power 6/55.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay số mở thưởng tối 2/1 tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,7 tỷ đồng. Theo đó, dãy số may mắn là 04 - 10 - 18 - 22 - 41 - 45 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 50. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 nhận về là gần 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott tìm được 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 620 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 13.335 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 2/1, theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Thái Hanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên và bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, đã xin nghỉ hưu trước tuổi.Theo đó, ông Phạm Thái Hanh tự nguyện xin nghỉ chế độ trước tuổi hơn 1 năm, còn bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương xin nghỉ chế độ trước tuổi hơn 3 năm. Sau 7 năm, tỉnh Thái Nguyên giảm được 3 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy; giảm 56 đầu mối trực thuộc các cơ quan, đơn vị và 281 lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương thuộc khối các cơ quan Đảng, UBND, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; giảm 3.232 biên chế cấp tỉnh, cấp huyện (giảm 10,6%); giảm 25.681 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố (giảm 57,1%).

Ngày 2/1, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông báo về kết quả xử lý vi phạm trên đường bộ trong hai ngày đầu năm 2025. Theo đó, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 25.079 trường hợp vi phạm, tạm giữ 169 xe ô tô, 8.147 xe mô tô, và 245 phương tiện khác. Cùng với đó, có 4.261 giấy phép lái xe các loại bị tước. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 6.079 trường hợp, về tốc độ hơn 5.400 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 515 trường hợp, quá khổ giới hạn 60 trường hợp, vi phạm ma túy 60 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có 682 trường hợp, 2.808 trường hợp không đội mũ bảo hiểm…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3-4/1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ dao động 23-26 độ C; Trời rét về đêm và sáng. Hà Nội rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ tăng mạnh, cao nhất 23-25 độ C. Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều đón nắng; Trời rét. Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Từ 4/1, mưa giảm dần ở khu vực này. Phía Bắc trời rét. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 2/1, ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thành ủy Vinh (Nghệ An) cho biết trên địa bàn có 6 cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị của thành phố có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Danh sách gồm ông Thái Thanh Hà - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Vinh (cũ), ông Phạm Trung Thành (chuyên viên Văn phòng Thành ủy), ông Lê Đức Thọ (chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy), ông Hoàng Đình Hưng (Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung), ông Trần Quảng Đại (Chủ tịch UBND phường Trung Đô) và bà Nguyễn Thị Phương (Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Lê Mao). Các cán bộ này đều nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm ATTP dịp Tết và lễ hội Xuân năm 2025 tại quận Tây Hồ và quận Ba Đình. Tại quận Ba Đình, Đoàn đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh (số 11 Hàng Than). Cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và 5 người lao động. Cơ sở cũng chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Cơ sở cũng không đảm bảo được điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh và giao Ban chỉ đạo ATTP quận Ba Đình tiếp tục giám sát cơ sở tự khắc phục những tồn tại. (XEM CHI TIẾT)