Bản tin 8H: Anh hùng, Trung tá Nguyễn Chí Thành nhận nhiệm vụ mới

TPO - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Trung tá Nguyễn Chí Thành được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM.

Chiều 7/1, Công an TP HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Trung tá Nguyễn Chí Thành (43 tuổi, quê Thái Bình) công tác trong ngành từ tháng 2/2001, nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trung tá Nguyễn Chí Thành được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào tháng 6/2023.

Ngày 7/1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết bà Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh, tình nguyện viết đơn đề xuất được nghỉ hưu trước tuổi dù vẫn còn tới 3 năm nữa mới hết tuổi công tác. Bà Nguyễn Thị Vinh có hơn 31 năm công tác. Bà giữ vai trò người đứng đầu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh gần 3 năm. Bà Nguyễn Thị Vinh cho biết quyết định xin nghỉ trước tuổi hưu để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp bộ máy được thực hiện nhanh và hiệu quả, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ hơn có cơ hội được cống hiến và phát triển.

Tối 7/1, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP HCM lên tiếng việc đình chỉ chức Viện trưởng Viện khoa học và quản lý thể dục thể thao đối với Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang. Trường xác nhận đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc và chức vụ đối với Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang vào ngày 6/1. Lý do tạm đình chỉ là nhà trường nhận được nhiều nội dung tố cáo của một số cá nhân về Tiến sĩ Giang, vì vậy cần thực hiện xác minh để làm rõ các vấn đề liên quan. Tiến sĩ Giang bị tạm đình chỉ trong thời gian 15 ngày (từ 7-21/1).

Ngày 7/1, tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết tại huyện miền núi Lang Chánh có 8 cán bộ, lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi, chuyển vị trí công tác để tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.Trong đó, 5 lãnh đạo gồm: ông Lê Văn Luyến, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ huyện Lang Chánh (sinh tháng 9/1968); ông Lê Hải Hưng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc (sinh tháng 11/1974); ông Lò Văn Luân, Huyện ủy viên, Phó Ban Dân vận Huyện ủy (sinh tháng 1/1969); ông Lê Thanh Soan, Huyện ủy viên, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Huyện ủy (sinh năm 1965); bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch MTTQ huyện (SN 1970). Ngoài ra có 2 chuyên viên xin nghỉ hưu sớm và Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng xin về làm Phó ban Quản lý dự án huyện.

Khoảng 16h40 ngày 7/1, người dân báo tin có 2 mẹ con đèo nhau đi xe máy đột nhiên dừng lại giữa cầu Chương Dương, TP. Hà Nội, có ý định tự tử. Thiếu tá Nguyễn Văn Kết, Thiếu tá Đinh Đức Hiệp và anh Chu Hồng Quang cùng tổ bảo vệ cầu nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tổ công tác phối hợp cùng công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, đưa 2 mẹ con về khu vực an toàn. Lực lượng chức năng được biết người phụ nữ tên là M.T.T (sinh năm 1986 ở tỉnh Bắc Ninh), nghĩ quẩn do buồn chán chuyện gia đình. Sau khi được CSGT an ủi, động viên, chị M.T.T đồng ý để gia đình đến đón về nhà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Theo dự báo, khoảng ngày 9/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 10/1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.