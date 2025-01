Bản tin 8H: Trưởng công an huyện ở Nam Định xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện trong việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Nam Định công bố quyết định nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Ý Yên. Theo quy định, Thượng tá Lê Anh Tuấn còn hơn 4 năm công tác tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu. Tuy nhiên, ông đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi. Trước đó, Công an tỉnh Nam Định cũng công bố quyết định nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động. Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn đã tiên phong xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, khi còn 10 tháng công tác.

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo, năm 2024, 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý gồm Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ hơn 67,4 triệu lượt phương tiện. Trong đó, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục có lưu lượng phương tiện thông qua cao nhất tới 23,2 triệu lượt xe trong năm. Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra trên một số tuyến cao tốc dịp lễ, Tết và các ngày cuối tuần. Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tăng đột biến và các sự cố, va chạm giao thông. Một nguyên nhân khác là trong năm vẫn còn hơn 590.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí ETC.

Ngày 6/1, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với V.B.C. (SN 2005, trú ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; tạm trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) số tiền 30 triệu đồng về hành vi “Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Theo cơ quan công an, Phòng An ninh mạng phát hiện V.B.C. sử dụng tài khoản Tiktok tên “Bảo Châu ThebigBat” (@baochaubatman) tham gia phòng phát trực tiếp (livestream) đưa ra những phát ngôn, bình luận có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài xử phạt hành chính, công an đã yêu cầu C. xóa bỏ toàn bộ bài viết liên quan, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Ngày 6/1 Tổng cục Thống kê công bố Kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Cơ quan này cho biết kể từ năm 2019 đến nay, mặc dù tốc độ tăng dân số của Việt Nam giảm do mức sinh giảm, quy mô dân số vẫn duy trì trạng thái ổn định, bình quân mỗi năm tăng khoảng gần 1 triệu người. Thông tin từ Điều tra dân số giữa kỳ 2024 cho thấy ở thời điểm 1/4/2024, dân số Việt Nam là 101.112.656 người. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines) và thứ 16 trên thế giới. Sau 5 năm, kể từ năm 2019 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 4,9 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2019-2024 là 0,99%/năm, giảm 0,23 điểm phần trăm so với giai đoạn 2014-2019 (1,22%/năm).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7-8/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, từ đêm 7/1 có mưa vài nơi. Khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ ngày 8/1 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng.

Ngày 6/1, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.Theo đó, bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được điều động, phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 6/1/2025. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, được điều động và giữ chức Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, kể từ ngày 6/1/2025. (XEM CHI TIẾT)

UBND TP HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước thuộc TP HCM. Theo quyết định trên, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban Chỉ đạo. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo sắp xếp bộ máy cơ quan nhà nước thuộc TP HCM có 6 phó trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải, các Phó Chủ tịch UBND TP HCM: Võ Văn Hoan, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Cường, Trần Thị Diệu Thúy, cùng Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận. (XEM CHI TIẾT)