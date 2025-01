Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Phạm Quốc Việt phụ trách Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10/1/2025 đến khi kiện toàn được chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Chiều 8/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Sóc Trăng, tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an kể từ ngày 10/1/2025; đồng thời công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10/1/2025 đến khi kiện toàn được chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào chúc mừng Đại tá Phạm Quốc Việt đã được Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách mới. Đồng thời, mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Phạm Quốc Việt sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quốc Việt cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ phụ trách Công an tỉnh, đồng thời sẽ quyết tâm cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt là tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, hạnh phúc.