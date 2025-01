Bản tin Hình sự: Lập di chúc giả để chiếm đoạt tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 19/1: Bắt đôi nam nữ cho vay nặng lãi thu lợi hơn 1,4 tỷ đồng; Phá đường dây đánh bạc qua mạng 200 tỷ đồng mỗi tháng; Bắt kẻ gây ra vụ cướp xe máy táo tợn trên quốc lộ 10...

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tạm giữ hình sự Lang Thị Năm (SN 1991, trú xã Tân Hợp) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1983, trú xã Giai Xuân) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Năm đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay tiền với lãi suất từ 3 - 85 nghìn đồng/triệu đồng/ngày. Đến hẹn, nếu con nợ chưa có tiền trả, các đối tượng sẽ tìm mọi cách để đe dọa. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà hai đối tượng này đã cho vay là hơn 7,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã khởi tố 13 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Trần Anh Dùng (SN 1989), Lê Thanh Khoa (SN 1990) và 11 người khác cùng ngụ tỉnh Tiền Giang. Tối 9/1, Khoa tổ chức sinh nhật tại 1 quán phở do mình làm chủ tại khu vực ven QL1 và mời hơn 100 người đến dự. Khoảng 22h cùng ngày, Dùng lấy 5 hộp pháo hoa để trên dải phân cách Quốc lộ 1 đốt “giúp vui”. Lúc này, khoảng 20 người chạy ra nhảy múa, quay phim và chụp ảnh trên QL1, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Bạch Trung Sang (SN 1971, trú TPHCM) về tội "Tổ chức đánh bạc" và 8 đối tượng khác, tuổi từ 35 đến 57, trú ở TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Sang sử dụng tài khoản Super Master (siêu tổng đại lý) của trang cá cược Viva88.com và liên kết với nhiều “chân rết” ở TPHCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở các tài khoản Agent (đại lý), Member (con bạc) cá độ. Công an xác định đường dây do Sang cầm đầu xảy ra ở nhiều tỉnh thành với số tiền giao dịch 200 tỷ đồng mỗi tháng.

Năm 2024, Công ty TNHH Nam Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị do ông Trần Hữu K. làm Giám đốc là một trong ba đơn vị trúng thầu thi công Khu tái định cư xã Linh Trường, huyện Gio Linh. Do đất được phép sử dụng tại công trình không đủ san lấp và thấy khu đất cạnh công trình của ông Nguyễn V. cao hơn mặt đường nên ông Trần Hữu K. đã đặt vấn đề mua đất với giá 500 triệu đồng. Tổng khối lượng khoáng sản mà các đối tượng khai thác trái phép là đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường 23.244 m3 trị giá trên 740 triệu đồng. Hiện ông K. và 3 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Sáng 10/1, chị H. (SN 1988, trú TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) đi xe máy từ tỉnh Thái Bình về nhà trên QL10. Khi tới đoạn dốc cầu Tiên Cựu, địa phận TP Hải Phòng), chị H. bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều vượt lên chửi bới. Các đối tượng dùng chân đạp vào xe khiến chị H. ngã xuống đường. Chưa dừng lại đó, chị H. bị các đối tượng liên tiếp đấm, đá, đánh sau đó cướp xe máy, túi xách rồi lái xe bỏ chạy hướng về tỉnh Thái Bình. Quá trình điều tra, cơ quan công an bắt giữ hai nghi phạm Phạm Văn Long (SN 2000, trú quận Kiến An) và Vương Hoàng Trung (SN 1993, ở huyện An Lão).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can Nguyễn Kim Anh (SN 1972, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kim Anh đã có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên phố Tôn Thất Thuyết, phường Lào Cai, TP Lào Cai. Đối tượng này còn làm thủ tục chuyển nhượng nhờ người khác đứng tên thửa đất sau đó thế chấp vay tiền ngân hàng số tiền 1,88 tỷ đồng tại ngân hàng chi nhánh ở quận Đống Đa, Hà Nội sau đó chiếm đoạt.