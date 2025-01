Bản tin Hình sự: Một người bị đâm tử vong vì nhắc chuyện cũ trong lúc nhậu

TPO - TIN NÓNG ngày 22/1: Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm được giảm án; Tạm giữ nam TikToker say xỉn đi ngược chiều, livestream khi bị kiểm tra; Bắt nam thanh niên chuốc thuốc ngủ nhiều phụ nữ để cướp tài sản...

Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Luấn (SN 1959, trú tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7/2024, bà Luấn bao chiếm, "nhận vơ" diện tích cây cao su của người dân tại huyện Đắk G’long, Đắk Nông. Sau đó, bà bán cho anh Nguyễn Đình Cường (thị xã Bến Cát, Bình Dương), chiếm đoạt 770 triệu đồng, đồng thời chỉ vị trí cho anh Cường khai thác, cắt hạ số lượng 756 cây cao su, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón. Trước đó, cơ quan điều tra triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh có liên quan ở nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Bình Định, TP Hồ Chí Minh… phát hiện, thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả. Đường dây này có liên quan đến 187 đại lý của 12 tỉnh, thành phố.

Sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại ĐKVN và các đơn vị liên quan. HĐXX phúc thẩm đã tuyên chấp nhận kháng cáo của ông Đặng Việt Hà, tuyên giảm từ 19 năm tù của án sơ thẩm xuống còn 17 năm tù, về tội “Nhận hối lộ”. Tuyên giảm cho ông Trần Kỳ Hình từ 25 năm tù xuống còn 22 năm tù (đã tổng hợp) về 2 tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cựu Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới (VAR), thuộc Cục ĐKVN là Trần Anh Quân được giảm từ 14 năm tù xuống 13 năm về tội “Nhận hối lộ”.

Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang tạm giữ để điều tra Bùi Văn Nam (SN 1997, trú huyện Văn Giang) - TikToker Nam Birthday, có hơn 1 triệu người theo dõi. Sáng 22/1, Nam bị lực lượng chức năng huyện Văn Giang phát hiện đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu bia. Qua kiểm tra nồng độ cồn, Nam vi phạm ở mức rất cao. Lúc này, Nam không hợp tác mà dùng điện thoại livestream trên Tiktok của mình và yêu cầu lực lượng chức năng phải xuất trình các giấy tờ về việc được giao đi tuần tra. Sau đó, nam TikToker này còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực và bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, tổ tuần tra Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) phát hiện người đàn ông mặc trang phục công an với cấp hàm đại tá, đi ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện kiểm tra. Tổ tuần tra xác định đối tượng giả danh là ông D.T (72 tuổi, trú tổ 14, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không thuộc lực lượng công an. Tại cơ quan công an, ông D.T khai nhận đặt mua bộ trang phục công an trên mạng với số tiền 200.000 đồng, sử dụng với mục đích nếu vi phạm trật tự an toàn giao thông hy vọng sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua.

Do cần tiền tiêu xài nên Huỳnh Văn Tài (SN 1993, quê Bình Dương) nảy sinh ý định cướp tài sản. Mục tiêu của Tài là những phụ nữ độc thân muốn tìm bạn trai để “tâm sự”. Sau đó, Tài tạo tài khoản trên ứng dụng tìm bạn rồi làm quen với chị N. (28 tuổi, ngụ quận 8). Sau nhiều lần tâm sự và chát sex, cả 2 hẹn nhau đến khách sạn để ân ái. Lợi dụng lúc nạn nhân đi tắm, Tài pha thuốc an thần vào lon nước yến rồi đưa cho họ, đồng thời đặt điện thoại trên kệ tivi và bí mật quay lại cảnh quan hệ tình dục... sau khi nạn nhân ngủ mê man trên giường, Tài lấy tài sản của họ rồi bỏ đi.

Khoảng 1h30 ngày 22/1, sau khi nhậu, Phạm Văn S. (23 tuổi, trú tại xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đó. Vì vậy, S. nhờ người điện cho Phạm Văn Triều (26 tuổi, ngụ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) đến để nói chuyện. Vừa gặp nhau, Triều tháo nón bảo hiểm đập xuống nền nhà và dùng dao đâm vào ngực của S. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường vì vết thương chí mạng. Ngay sau khi gây án, Triều bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục làm rõ.