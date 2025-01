Bắt người phụ nữ 'nhận vơ' tài sản, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Nông đã "nhận vơ" vườn cây cao su của người khác là của mình để bán cho người khác, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Ngày 22/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Luấn (SN 1959, trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa).

Đối tượng Luấn bị điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị xử phạt 8 năm tù giam.

Theo kết quả ban đầu, vào tháng 7/2024, bà Luấn bao chiếm, "nhận vơ" diện tích cây cao su của người dân tại huyện Đắk G’long, Đắk Nông.

Sau đó, bà bán cho anh Nguyễn Đình Cường (thị xã Bến Cát, Bình Dương), chiếm đoạt 770 triệu đồng, đồng thời chỉ vị trí cho anh Cường khai thác, cắt hạ số lượng 756 cây cao su, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang mở rộng điều tra vụ án; đề nghị các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, góp vốn…, liên quan đến cây cao su với Nguyễn Thị Luấn, liên hệ Cơ quan điều tra để được hướng dẫn giải quyết.