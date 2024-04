Chủ tiệm vàng kể khoảnh khắc tên cướp đập tủ kính lấy trang sức

TPO - “Tên cướp đập vỡ tủ kính dày 1cm, lấy nhiều kiềng vàng rồi tẩu thoát quá nhanh. Con gái tôi đã đuổi theo, dùng điều khiển tivi ném vào tên cướp, hô hoán chặn bắt nhưng không kịp”, chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nhớ lại.

Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự, lấy lời khai đối với Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) – nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, xảy ra tối 17/4.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sáng 18/4, tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền (đóng trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn), luôn trong tình trạng đóng cửa. Cảnh sát vẫn đang làm việc với chủ tiệm vàng để lấy thông tin liên quan vụ cướp.

Bà Lê Thị Thu Huyền (chủ tiệm vàng) cho biết đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tiệm vàng gia đình bị cướp. Tối 17/4, sau bữa cơm, vợ chồng bà Huyền lên tầng 2 nghỉ ngơi. Ở tầng 1, chỉ còn cô con gái 23 tuổi ngồi lại làm việc.

“Hai vợ chồng đang nghỉ ngơi thì nghe nhiều tiếng đập mạnh vào cửa kính, kèm giọng con gái hô hoán nên chạy xuống mới biết tiệm vàng bị cướp. Tên cướp đập vỡ tủ kính dày 1cm và tẩu thoát quá nhanh. Con gái tôi đã đuổi theo, dùng điều khiển tivi ném vào tên cướp, hô hoán chặn bắt nhưng không kịp”, bà Huyền kể.

Nữ chủ tiệm vàng cho biết ngày thường cửa tiệm dừng đón khách và đóng cửa vào 18h, song tối xảy ra vụ việc, cô con gái nói sẽ phụ giúp dán tem vàng nên bà chỉ khép cửa bên ngoài rồi vào nhà nghỉ ngơi. Theo bà Huyền, tên cướp đã lấy đi nhiều kiềng vàng, số lượng cụ thể gia đình đang thống kê để trình báo cơ quan chức năng. Gia chủ cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã triển khai, vây bắt sớm nghi phạm.

Nhớ lại vụ cướp tiệm vàng, ông Ngô Đức Lưu (78 tuổi, sống cạnh tiệm vàng) cho biết, thời điểm đó thấy chiếc xe biển số bị che mờ dừng ngược đường, trước tiệm vàng, không nghĩ là tên cướp. “Lúc nghe mấy tiếng đập mạnh bên tiệm vàng, nghĩ vợ chồng họ xích mích nên tôi không ra xem. Khi nghe hô hoán có cướp thì thấy người đàn ông đã lên xe chạy mất”, ông Lưu kể.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 17/4, nghi phạm Nguyễn Minh Toàn lái ô tô 5 chỗ, màu bạc đậu trước tiệm vàng Kim Sơn Hiền (đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn). Phát hiện chủ tiệm vàng ở trong nhà, người này xông vào, cầm búa đập vỡ tủ kính trưng bày, vơ nhiều tài sản rồi chạy ra xe, phóng đi, vứt lại búa. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 8 giây và được camera an ninh tại tiệm vàng ghi lại.

Sau vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp công an triển khai lực lượng truy bắt tên cướp. Đến khoảng 0h30 ngày 18/4, Toàn bị cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.