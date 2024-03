Rủ bạn quen trên mạng đi cướp giật trang sức tại tiệm vàng

TPO - Nam thanh niên quê Bắc Giang và một đối tượng quê ở Thừa Thiên - Huế quen biết nhau trên mạng xã hội, rồi rủ nhau đi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở thành phố Bắc Giang.

Trước đó, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị N.T.T (trú tại phường Trần Phú) về việc bị 1 nam thanh niên vào cửa hàng kinh doanh vàng của gia đình, giả vờ hỏi mua và cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 9999, khối lượng 5 chỉ (trị giá khoảng 33 triệu đồng). Sau đó, thanh niên này nhanh chóng lên xe của đồng bọn đang đợi ở ngoài và tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ, bắt giữ Lương Văn Hoàng (SN 1998, trú tại phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên về đối tượng cùng thực hiện hành vi cướp giật tài sản, Hoàng cho biết chỉ quen qua mạng xã hội Facebook chứ không biết thông tin cụ thể.

Đến ngày 21/3, Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thế Hoàng (SN 1995, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi cướp giật tài sản. Hiện Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.