Bản tin Hình sự: Nam sinh nói dối gia đình bị bắt cóc để chuyển 200 triệu đồng cho kẻ giả mạo công an

HĐXX sơ thẩm Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) tuyên tử hình bị cáo Lê Công Hầu (61 tuổi, quê Bến Tre) chung cho 2 tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hầu là hung thủ mang 60 lít xăng đi đốt nhà người tình tại TP.Thủ Đức khiến 2 người con của nhân tình tử vong hồi tháng 6/2022. Theo cáo trạng, khi xảy ra mâu thuẫn, bà L. (người tình của Hầu) đòi chia tay. Nghi ngờ, bà L. có người đàn ông khác nên ông Hầu nảy sinh ý định giết cả nhà người phụ nữ.

Liên quan đến vụ phát hiện 4 thi thể ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Vương (SN 1973, trú địa chỉ trên) về tội "Giết người". Các quyết định nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn. Tại cơ quan Công an, Vương khai nhận động cơ sát hại các thành viên trong gia đình vào ngày 15-16/1, rồi tự tử nhưng bất thành. Gây án xong, Vương đi xe khách vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Trưa ngày 18/1, Vương bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang đi lễ chùa tại thành phố Vũng Tàu.

Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) liên tiếp bắt quả tang 2 đối tượng thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm tại thôn 2, xã Phong Phú. Cụ thể, đối tượng L.V.H (33 tuổi, trú thôn Thanh Lương, xã Chí Công) vận chuyển hai cá thể động vật sống nghi là Rùa và một cá thể động vật sống nghi là Hoẵng; đối tượng B.T.H.L (51 tuổi, trú thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú) đang vận chuyển ba cá thể động vật đã chết nghi là Voọc - động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm...

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tiến Thịnh (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Thái Hoàng Phương (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, bố vợ của Thịnh) về tội gây rối trật tự công cộng. Xuất phát từ mâu thuẫn trên đường, trong lúc cự cãi, Phương và Thịnh đã sử dụng 1 cây gậy kim loại tấn công, đuổi đánh anh M. (SN 2001, quê Bình Thuận). Sau khi được mọi người can ngăn, Thịnh và ông Phương lên xe bỏ đi.

Anh Ng.V.Th (SN 1982, trú tại tỉnh Thanh Hóa) cùng đoàn kiểm tra của Trường trung cấp nghề Kỹ Nghệ Thanh Hóa thuộc phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa đi kiểm kê tài sản tại phòng máy tính thực hành tầng 3 của nhà trường thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 8 màn hình máy tính nhãn hiệu LCD Monitor và 22 “main” máy tính. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại theo bị hại theo báo cáo gần 300 trăm triệu đồng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng gây án là học sinh của nhà trường và do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 21/1, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ bị thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu. Hình ảnh cho thấy, một số người chạy tới can ngăn song bất lực đứng nhìn trước sự hung hăng của đối tượng. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 20/1 trên đường 22/12 thuộc phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nguyên nhân do va chạm giao thông và hai bên có lời qua tiếng lại. Một thanh niên lao tới dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu tài xế xe ôm công nghệ.

Mai Thành Phân và chị Lý Thị Thu Hà (SN 1978) quê tỉnh Sóc Trăng tạm trú thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn và có một con trai nhưng đã chia tay. Chiều 4/5/2024 chị Hà trên đường đi làm về, khi đến đoạn đường Trần Phú, thuộc KCN Nhơn Trạch 3 thì bị Phân chặn đường lấy dao đuổi chém một nhát vào bàn tay phải khiến chị Hà thương tích 4%. Sau khi gây án, Phân bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Ngày 21/1, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An bắt Mai Thành Phân khi y đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đức Hoà.

Do bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, N.T.T (SN 2003, ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, sinh viên tại TPHCM), đã nói dối gia đình rằng bản thân bị bắt cóc qua Campuchia, yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để chuộc. Quá trình xác minh, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã xác định T. đang ở Ninh Thuận và kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo qua không gian mạng. T. cho biết, do bị đối tượng mạo danh công an nói liên quan đến vụ án rửa tiền và đã chuyển 6 triệu đồng cho các đối tượng. Chưa dừng lại đó, T. tiếp tục làm theo yêu cầu nói dối gia đình mình bị bắt cóc để chuyển số tiền trên.