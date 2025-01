Bản tin Hình sự: Vướng vòng lao lý vì 3 lần quan hệ với bé gái

TPO - TIN NÓNG ngày 24/1: Công an Hà Nội bác tin 'Cảnh sát giao thông giữ xe người vi phạm đi cấp cứu'; Tài xế ô tô con chèn ép, tạt đầu xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Bắt giam một giám đốc công ty khoáng sản tại Bình Dương...

Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin trên Facebook với nội dung “Chồng đưa vợ đi cấp cứu vội quá không cầm mũ bảo hiểm bị CSGT giữ xe rồi mặc kệ gần 30 phút cũng không ai đưa đi cấp cứu” là không chính xác. Theo đó, tại khu vực ngã tư Ngọc Hồi - Đỗ Mười, tổ công tác đặc biệt số 8 dừng, kiểm tra P.V.A (SN 1994, trú tại huyện Phú Xuyên) đi xe máy không BKS, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, chở phía sau 1 người phụ nữ. Tài xế không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe. Khi tổ công tác lập biên bản vi phạm, A. đọc lại biên bản nhưng không ký...

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã bàn giao hồ sơ có liên quan vụ tài xế ô tô con tạt đầu, chèn ép xe khách trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tới cơ quan điều tra. Trước đó, trưa 22/1, ô tô con biển số 30L.561.XX đã có hành vì tạt đầu, lạng lách, chèn ép nhiều lần trước đầu ô tô khách biển số 24H-022.XX. Quãng đường xảy ra sự việc kéo dài gần 1 km trên đoạn đầu tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Đáng chú ý, làn đường này cho phép xe chạy tối đa 100 km/h.

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam Phạm Đình Chiến (SN 1973, ngụ TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Với vai trò là Giám đốc Công ty, ông Chiến đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương. Công ty ông Chiến đã tự ý phân chia khu vực, diện tích khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và chỉ đạo khai thác khoáng sản ngoài ranh giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp với diện tích 12.571 m2, tổng khối lượng khai thác là 50.284 m3 đất tầng phủ, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Nam phát hiện đối tượng Phạm Đắc Hậu (SN 2001) và Phạm Văn Ba (SN 1991, cùng trú tại TP Hà Nội) có hành vi “Sản xuất, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ”. Qua đấu tranh phát hiện thu giữ của hai đối tượng hàng trăm bộ linh kiện đã được sản xuất chuẩn bị cho việc lắp ráp để vận chuyển đi bán, trong đó đã có hơn 100 bộ được lắp ráp hoàn chỉnh theo đơn đặt hàng. Hậu và Ba khai nhận, giao bán các linh kiện lắp giáp súng qua Facebook để bán kiếm lời. Khi có người đặt mua, Hậu đến gặp Ba để mua lại các linh kiện lắp giáp súng sau đó mang về nhà đóng gói rồi chuyển cho khách.

Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Á Thành (SN 2006, trú tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Qua Facebook, Thành kết bạn và làm quen với L.T.T (SN 2013, trú tại địa bàn huyện Pác Nặm) rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Thành đã 3 lần dụ dỗ quan hệ tình dục với T. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Á Thành thừa nhận dù biết T. chỉ hơn 11 tuổi nhưng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết để tán tỉnh, dụ dỗ quan hệ tình dục.

Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) kiểm tra 1 địa điểm lưu trú tại khối phố Trung Phú 2, phường Điện Minh, phát hiện 9 người (gồm 3 nam, 5 nữ và 1 trẻ em) đang sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật; trong đó, Nguyễn Thanh T. (SN 1995, quê phường Cẩm Phô, TP Hội An, hiện cư trú tại phường Điện Minh) được xác định là trưởng nhóm. Lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu và công cụ phục vụ sinh hoạt tôn giáo, gồm 1 bục, 1 khay lễ, 6 tài liệu liên quan đến “Hội thánh đức chúa trời mẹ”, 7 khăn trắng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.