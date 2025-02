Bản tin Hình sự: Để người phụ nữ khỏa thân mở cửa rơi xuống đường, tài xế ô tô vi phạm lỗi gì?

TPO - TIN NÓNG ngày 5/2: Xử phạt nam tài xế để người phụ nữ khỏa thân rơi khỏi ô tô đang chạy; Bắt Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội; Nữ tài xế lái ô tô ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc khai 'đi theo Google map'...

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với bà Võ Thị Thu H. (SN 1982, trú tại Nghệ An). Bà H. có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều ở đường dẫn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt (khu vực nút giao Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào sáng 4/2. Làm việc với lực lượng CSGT, bà H. trình bày do bản thân không biết đường và đi theo bản đồ (Google map) dẫn đến việc đi ngược chiều tại đường dẫn ra cao tốc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Đức (55 tuổi) - Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) và 6 người khác về hành vi môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân khi thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề muốn được cấp hoặc gia hạn các loại giấy tờ trên đã thông qua đối tượng Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Bích, Đỗ Doãn Tiến để “chạy” giấy phép với chi phí cấp mới, cấp lại từ 15-60 triệu đồng/1 giấy. Các đối tượng môi giới hưởng lợi từ 7-52 triệu đồng/giấy và chi cho cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân từ 6-30 triệu đồng/giấy.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Mạnh T. (45 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, là tài xế xe Huyndai i10 trong vụ người phụ nữ khỏa thân rơi khỏi ôtô đang chạy trên đường) lỗi “Mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn” với mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng, không bị tước giấy phép lái xe. Chị N.T.N (45 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) người phụ nữ khỏa thân trong clip khai nhận do say quá nên tự lột đồ chứ không ai bắt ép, không sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, anh T. và chị N. sau khi được triệu tập đến làm việc đều không liên quan đến ma túy.

Bà T.N.M (SN 1990, trú tại xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), là thủ quỹ, văn thư UBND xã La Dêê đã đến Công an xã La Dêê tự thú, khai nhận vào ngày 20/11/2024, bà được 1 tài khoản Facebook gợi ý tham gia làm việc trúng thưởng qua mạng xã hội và đưa vào một nhóm trên ứng dụng Telegram. Sau đó, bà M. được 1 đối tượng trên nhóm thông báo trúng thưởng. Bà M. đã nhiều lần nộp tiền vào các số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để nhận thưởng. Theo bà M. tổng số tiền của UBND xã La Dêê mà bà đã lấy để sử dụng khoảng 2,5 tỷ đồng.

Sáng ngày 4/2, bà Đ.T.T (SN 1977) được phát hiện tử vong tại tầng 2 nhà người thân ở thôn Nam Bằng, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngôi nhà này được người thân nhờ vợ chồng bà T. trông hộ do đi làm ăn xa. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ án trên là Đỗ Văn Nhựa (là chồng bà T.) và tổ chức truy bắt. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nhựa khai nhận do nghi ngờ, ghen tuông vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên đã ra tay sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Công an quận 1 (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra vụ một gia đình trình báo cô gái mất tích nhiều ngày. Cô gái mất tích được xác định là Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), cao 1m72. Hiện là sinh viên năm 4 Đại học Kinh Tế TP HCM. Hằng đang tạm trú tại một ký túc xá trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh quận 1. Gia đình Hằng cho biết ngày 25/1, Hằng có gọi điện về gia đình nói chuẩn bị về quê ăn Tết. Song đến ngày 26/1 (27 tháng Chạp), Hằng lại nói sẽ ở lại TP HCM tìm việc làm xuyên Tết.