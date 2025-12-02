Cựu đội trưởng và thuộc cấp nhận hối lộ để làm sai lệch hồ sơ vụ án

TPO - Bị cáo Nguyễn Đức Nam (cựu trung tá, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ, Hà Nội) bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp làm sai lệch hồ sơ vụ án, để nhận hối lộ, không xử lý người sử dụng ma túy.

Hoãn phiên vì vắng mặt nhân chứng

Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Đức Nam (cựu trung tá, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ); Đinh Tiến Đạt (cựu Đại úy, cấp dưới của Nam) về hai tội “Nhận hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Riêng bị cáo Bùi Xuân Triệu (cựu Đại úy, cũng là cấp dưới của Nam) hầu tòa về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Bị cáo Vương Văn Thuận và Nguyễn Văn Hùng (cùng ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”.

Khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, do vắng mặt nhân chứng và người liên quan nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 25/6/2023, Tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức gồm Đinh Tiến Đạt và 2 người khác kiểm tra quán Karaoke Royal trên địa bàn, phát hiện 2 cặp nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Vương Văn Nguyên (em trai bị cáo Vương Văn Thuận) và Lê Minh Cường.

Bị cáo Nguyễn Đức Nam (khi đó là Đội trưởng) và Bùi Xuân Triệu cùng một số cán bộ đến chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Cáo trạng cho rằng do quen biết với Vương Văn Nguyên, bị cáo Đạt gọi điện cho Vương Văn Thuận, nói Nguyên đang bị giữ ở quán karaoke. Nhận tin, Thuận gọi điện nhờ Nguyễn Văn Hùng xử lý giúp việc của Nguyên.

Cả hai cùng đề nghị Nguyễn Đức Nam không xử lý Nguyên và Lê Minh Cường, hứa sẽ có quà “cảm ơn”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi đưa tất cả các đối tượng nghi "dính" tới ma túy về Công an huyện Mỹ Đức, Nguyễn Đức Nam chỉ đạo bị cáo Đạt “tạo điều kiện” cho họ. Đạt hiểu ý của Nam là “không xử lý” nên nói lại với bị cáo Triệu không phải làm hồ sơ.

Không xử lý dù đối tượng khai sử dụng ma túy

Quá trình làm việc, dù Vương Văn Nguyên và các đối tượng khác đều khai là có sử dụng ma túy nhưng Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai mà chỉ lập 4 phiếu lý lịch cá nhân, 4 biên bản kiểm tra người đồng thời cho các đối tượng ký khống vào 4 phiếu kiểm tra ma túy không có que test dán kèm.

Sau đó, bị cáo Đạt báo cáo bị cáo Nam “phòng này không sử dụng ma túy” và không làm báo cáo, không chuyển tài liệu, giao nộp vật chứng để tổng hợp vào hồ sơ vụ việc.

Khoảng 8h cùng ngày, Đinh Tiến Đạt gọi điện cho Vương Văn Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để “cảm ơn”.

Do không có tiền, Thuận gọi điện cho Nguyễn Trung Lập (ở huyện Mỹ Đức), bảo chuẩn bị 200 triệu đồng để lo cho cả Nguyên và Cường. Lập đồng ý vì có “quan hệ thân thiết” với cả Nguyên và Cường.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Đức Nam gọi điện cho Vương Văn Thuận thông báo việc của Nguyên đã xử lý xong, sẽ cho về đồng thời thông báo cho bị cáo Đạt biết việc bị cáo Thuận muốn gặp để gửi “quà cảm ơn”.

Bị cáo Đạt sau đó chở Nguyên, Cường đi đến nhà của bị cáo Nguyễn Văn Hùng, nhận từ anh ta túi nilon màu đen chứa 300 triệu đồng.

Ngày 29/6/2023, bị cáo Đạt báo cáo với bị cáo Nam mình đã nhận 200 triệu đồng từ việc xử lý vụ việc và chuyển khoản cho bị cáo Nam 100 triệu đồng. Số tiền còn lại, Đạt khai chia cho một số người và bản thân chi tiêu hết.

Gần nửa năm từ khi xảy ra vụ việc, vào ngày 15/11/2023, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại phòng hát nói trên. Do đó, Nguyễn Đức Nam chỉ đạo Đinh Tiến Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng các đối tượng không sử dụng ma túy. Đạt tìm, cho các đối tượng trong phòng hát ký khống vào các biên bản ghi lời khai chưa có nội dung và đưa que test cho các đối tượng tự test ma túy có kết quả “âm tính”. Sau đó, Đạt tự viết lời khai thay cho Nguyên, Cường.

Dù bị chỉnh sửa, hồ sơ vụ việc vẫn chuyển lên Công an TP Hà Nội, kèm tang vật gồm đĩa sứ. Công an Hà Nội giám định tinh thể màu trắng trên những đĩa này, xác định là ma túy nên khởi tố Vương Văn Nguyên về tội “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”. Vụ án từ đó phát giác.