Sức khỏe

Google News

Đắk Lắk

Người đàn ông tử vong do nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, cơ quan này vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh Whitmore.

Bệnh nhân là ông S.S.P. (60, tạm trú tại tiểu khu 280, xã Ea Súp, Đắk Lắk). Theo thông tin từ người nhà, ông P. xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, mệt từ đầu tháng 7/2025. Bệnh nhân đã nhiều lần khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh với chẩn đoán viêm phổi nhưng không khỏi.

Đến ngày 7/8, bệnh nhân trở nặng với biểu hiện sốt cao, ho, khó thở, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) với chẩn đoán áp xe não trán phải.

Bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ ổ áp xe vào ngày 16/8 và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh mạnh theo phác đồ.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở máy và được chuyển về lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

tp-331.jpg
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi bệnh nhân điều trị trước khi được gia đình xin về.

Ngày 31/8, sau khi bệnh chuyển biến xấu, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Bệnh nhân tử vong trong ngày. Đến ngày 8/9, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”) gây ra bệnh Whitmore. Đây là trường hợp mắc bệnh Whitmore thứ 3 trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.

Theo đánh giá của CDC Đắk Lắk, đây là ca bệnh nặng, có biến chứng áp xe não, điều trị phức tạp, diễn tiến nhanh và tiên lượng rất xấu. Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ rõ ràng.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, CDC Đắk Lắk hiện đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị y tế cơ sở tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ, chủ động phòng chống bệnh.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, không lây từ người sang người nhưng có thể xâm nhập vào cơ thể qua da trầy xước, đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong đất và nước bẩn, đặc biệt phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt của mùa mưa.

Bệnh thường gặp ở người làm nông, người có bệnh nền như: tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mạn tính…

Huỳnh Thủy
