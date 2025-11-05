Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2025 tại Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu, đã tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Ngày 4/11, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Ủy viên Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Lý Hồng Trung, tiếp đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn dẫn đầu.

Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Lý Hồng Trung và Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tại buổi tiếp. Ảnh: BTC

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Lý Hồng Trung bày tỏ hoan nghênh thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc tăng cường giao lưu thanh niên Trung – Việt, khuyến khích tuổi trẻ hai nước đóng góp sức mình vào việc xây dựng Cộng đồng chung chia sẻ tương lai Việt – Trung mang ý nghĩa chiến lược. Ông cũng giới thiệu tình hình Hội nghị Trung ương 4 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những chia sẻ, định hướng của Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Lý Hồng Trung.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BTC

Anh Bùi Quang Huy cho biết, Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập là dịp tốt để tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó, góp phần giáo dục thanh niên hai nước về tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đã dày công xây dựng.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, Hành trình này cũng thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và vai trò tiên phong của thanh niên trong việc gìn giữ, củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, hướng tới xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Chính vì vậy, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hết sức coi trọng hoạt động này. Thành phần tham gia đoàn được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện tính đại diện cao cho thế hệ trẻ Việt Nam. Trong đoàn có các sinh viên, cán bộ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và doanh nhân trẻ tiêu biểu – những người không chỉ năng động, sáng tạo, mà còn có tinh thần học hỏi và khát vọng cống hiến.

Anh Huy tin tưởng, thông qua chương trình này, các đại biểu trẻ sẽ có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau; từ đó tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng những cơ hội hợp tác trong tương lai giữa thanh niên hai nước.

Anh Bùi Quang Huy và anh A Đông tại buổi tiếp. Ảnh: BTC

Lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc hội đàm. Ảnh: BTC

Trong chương trình làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã có cuộc hội đàm với anh A Đông – Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp. Đặc biệt, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, công nghệ cao, giáo dục, đào tạo. Cụ thể hóa các chủ trương thông qua các hình thức hợp tác đa dạng, phong phú, trong đó nhấn mạnh sự tham gia, hợp tác chặt chẽ của thanh niên các địa phương của hai nước.