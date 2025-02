Thanh niên nhập ngũ cần ra sức học tập, rèn luyện, tô thắm cờ 'Quyết chiến quyết thắng'

TPO - Ngày 13/2, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong Lễ giao nhận quân năm 2025.

Năm 2025, thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cơ quan quân sự các cấp tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác tuyển quân; nâng cao chất lượng công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Tỉnh chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; tuyển chọn con em đồng bào dân tộc ít người gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; thực hiện tuyển quân với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”; chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Qua đó, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ của tỉnh trên các tiêu chí năm 2025 cao hơn so với các năm trước.

Lễ giao nhận quân năm 2025 TP. Việt Trì giao đủ 100% công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Trong đó: 100% công dân có tư tưởng tốt, đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; hơn 60% công dân đã tham gia lớp đối tượng Đảng và có hơn 40% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đặc biệt, 100% công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có trình độ từ THPT trở lên, trong đó 15 công dân có trình độ từ cao đẳng, đại học.

Đặc biệt, trong số công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự có hơn 60% công dân viết đơn tình nguyện, 55 công dân là con cán bộ, đảng viên; 87,8% công dân trong độ tuổi từ 18 đến 21; gần 70% trình độ THPT, cao đẳng, đại học (trong đó có 68 công dân trình độ cao đẳng, đại học).

Trong không khí trang nghiêm của Ngày hội tòng quân tại TP. Việt Trì, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng trước khí thế sôi nổi, hăng hái lên đường nhập ngũ của thanh niên TP. Việt Trì.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng, động viên các thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, trưởng thành tiếp tục tô thắm lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Nắm chặt tay từng người con ưu tú của quê hương đất Tổ, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ tin tưởng, thanh niên TP. Việt Trì sẽ tiếp bước cha anh, kế tục xứng đáng truyền thống quê hương; không ngừng phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình.

Đại diện các thanh niên của TP Việt Trì lên đường làm nhiệm vụ phát biểu, tân binh Nguyễn Hoàng Anh, phường Nông Trang, TP. Việt Trì bày tỏ bản thân và các thanh niên nhận thức sâu sắc, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm, là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ, thực hiện trọng trách với dân tộc, với non sông đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Hà Giang: Các bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học vẫn xung phong thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

Dù đã cầm trong tay tấm bằng đại học, nhiều thanh niên ưu tú tại tỉnh Hà Giang vẫn chọn khoác lên mình màu áo chiến sĩ, tình nguyện nhập ngũ để cống hiến cho đất nước.

Ở tuổi 22, Vàng Thành Trung đã hoàn thành chương trình học tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ Thông tin với thành tích khá. Đam mê với máy tính và phần mềm theo Trung suốt những năm tháng học tập, nhưng sau khi tốt nghiệp, em lại chọn một hướng đi khác, tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

Quyết định này xuất phát từ mong muốn cống hiến cho đất nước. Trung chia sẻ: "Em mong muốn trở thành một chiến sĩ công an để góp phần bảo vệ quê hương, giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp vào sự phát triển của đất nước". Khi nhận được tin mình đủ tiêu chí nhập ngũ, Trung không giấu được niềm tự hào. Gia đình và bạn bè cũng hết lòng động viên em trên hành trình mới.

Trước ngày lên đường, Trung háo hức chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng bước vào môi trường rèn luyện kỷ luật, ý chí. Với nền tảng kiến thức về Công nghệ Thông tin, em hy vọng có thể đóng góp vào công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, một vấn đề nóng hiện nay. "Em mong muốn góp phần làm giảm tội phạm công nghệ cao, sử dụng kiến thức của mình để phục vụ đất nước", Trung bày tỏ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ trong lực lượng CAND, Trung được truyền cảm hứng từ người cha của mình. "Những câu chuyện bố kể về sự hy sinh, chiến công của các chiến sĩ công an đã khơi dậy trong em niềm đam mê và khát khao được đứng vào hàng ngũ ấy. Vì thế, em quyết định viết đơn tình nguyện, mong muốn góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc", Trung nói.

Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 2001, trú tại tổ 12, phường Minh Khai, TP Hà Giang) cũng mang theo tâm thế háo hức trước ngày lên đường nhập ngũ. Tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, Duy quyết định gác lại công việc chuyên môn để khoác lên mình màu áo người chiến sĩ công an, thực hiện ước mơ được trải nghiệm và cống hiến.

Trước ngày con trai lên đường, bà Nông Thị Bích Phượng (50 tuổi), mẹ của Duy, không giấu được niềm tự hào: "Khi con nói muốn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an, gia đình rất phấn khởi. Đây là cơ hội để cháu rèn luyện, trưởng thành, cống hiến cho đất nước". Khi hay tin Duy trúng tuyển, gia đình tổ chức bữa cơm thân mật, mời họ hàng đến chung vui. "Từ nhỏ cháu đã tự lập, lần này nhập ngũ sẽ giúp cháu rắn rỏi hơn...", bà Phượng chia sẻ.

Dù có chút hồi hộp, lo lắng, nhưng những tân binh trẻ đều mang trong mình sự quyết tâm và tinh thần sẵn sàng cống hiến. Với họ, đây không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cơ hội để trưởng thành và góp phần bảo vệ bình yên cho đất nước.

Mùa tuyển quân năm 2025, Công an tỉnh Hà Giang được giao tuyển chọn 279 công dân tham gia nghĩa vụ CAND; trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 27 chiến sĩ; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 2 chiến sĩ và Công an tỉnh 250 chiến sĩ. Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, quá trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Công an. Các ứng viên đều phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ và lý lịch chính trị. "Chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn, bảo đảm mỗi tân binh khi nhập ngũ đều đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ chia sẻ. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Công an tỉnh Hà Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng tuyển chọn và rà soát kỹ lưỡng thanh niên trong độ tuổi 18-25. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ CAND. Công an tỉnh cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp vận động, gặp gỡ, động viên thanh niên đủ điều kiện đăng ký nhập ngũ. Đặc biệt, việc tuyển chọn không chỉ đảm bảo số lượng mà còn chú trọng chất lượng, ưu tiên những công dân ưu tú, trong đó có nhiều sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của thanh niên trên địa bàn, công tác tuyển chọn năm nay đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Tuyên Quang, Yên Bái và nhiều tỉnh Tây Bắc tổ chức lễ giao nhận quân

Không khí trang trọng, xúc động nhưng tràn đầy khí thế. Các tân binh háo hức, sẵn sàng lên đường rèn luyện, cống hiến cho Tổ quốc, sáng 13/2.