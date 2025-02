Bình Dương có 18 cán bộ công chức lên đường nhập ngũ

TPO - Trong đợt giao quân đầu năm 2025, Bình Dương có gần 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thanh niên tình nguyện nhập ngũ tăng cao so với năm 2024, trong đó có 18 cán bộ công chức.

Sáng 13/2, 1.911 thanh niên ưu tú của Bình Dương hăng hái lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2025 cao hơn so với năm 2024. Cụ thể, sức khỏe loại 1, loại 2 là 1.192 công dân, đạt gần 76%. Trình độ chuyên môn từ Trung cấp đến Đại học là 421 công dân, đạt gần 27%. Đảng viên là 31 công dân, đạt 1,96%, (tăng 0,3%); cán bộ công chức là 18 công dân, tăng 9 công dân. Thanh niên tình nguyện nhập ngũ là 1.141 công dân, tăng 216 công dân so với năm 2024.

Sáng cùng ngày, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Tại địa điểm huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), đến dự lễ giao quân năm 2025 có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Tại buổi lễ giao quân, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã đeo vòng hoa tươi thắm chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hòa chung khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong mùa tuyển quân năm 2025, anh Bồ Lê Công Thành - cán bộ đoàn chuyên trách đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương, luôn nhiệt huyết với công tác Đoàn, đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Bình Dương.

Sinh năm 1998, hiện sinh sống tại phường Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), anh Bồ Lê Công Thành không chỉ là một cán bộ Đoàn tận tâm mà còn là đảng viên trẻ gương mẫu, trách nhiệm, luôn tiên phong trong các phong trào thanh niên, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Đây là một minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ về quyết định của mình, anh Thành cho biết: "Là một cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là cơ hội để tôi rèn luyện, trưởng thành hơn, từ đó đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.