VMD Việt Nam trao hàng trăm phần quà cho trẻ em vùng cao Sơn La

Trong những ngày rét đậm tại Sơn La, đoàn thiện nguyện của Công ty TNHH VMD Việt Nam đã đến bản Khúm Khia trao gần 100 thùng sữa, 500 chiếc áo ấm, bánh kẹo và hỗ trợ kinh phí góp phần sẻ chia khó khăn cho các em nhỏ.

Khi gió mùa Đông Bắc tràn về, nền nhiệt tại nhiều xã vùng cao Sơn La hạ xuống thấp, sương phủ trắng khắp núi đồi. Trong cái lạnh căm cắt ấy, đoàn thiện nguyện của Công ty TNHH VMD Việt Nam đã có mặt tại bản Khúm Khia (xã Tạ Khoa) để mang theo những phần quà thiết thực gửi đến trẻ em nơi đây. Chuyến đi mang theo gần 100 thùng sữa, 500 bộ quần áo ấm, bánh kẹo cùng một phần kinh phí hỗ trợ điểm trường mầm non.

Từ sáng sớm, khi mặt trời chỉ mới kịp ló rạng sau dãy núi, gần 100 em nhỏ đã háo hức tập trung tại sân trường để chờ nhận quà. Cái lạnh vùng cao khiến đôi má của nhiều em đỏ ửng, bàn tay co ro trong lớp áo mỏng, nhưng điều đó không che lấp được ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những thùng sữa, những bộ quần áo ấm và bánh kẹo. Các em xếp thành hàng ngay ngắn, trật tự chờ đến lượt mình, một hình ảnh mộc mạc nhưng đầy xúc động về sự ngoan ngoãn và hồn nhiên của trẻ thơ.

Những đứa trẻ háo hức xếp hàng chờ nhận quà

Mỗi phần quà được trao tận tay từng em nhỏ. Những chiếc áo ấm mới, hộp sữa ngọt lành hay bánh kẹo tuy đơn giản nhưng lại là nguồn động viên thiết thực trong mùa đông khắc nghiệt, nơi nhiệt độ có lúc hạ xuống dưới 10 độ C. Với nhiều em, đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự sẻ chia ấm áp đến từ những tấm lòng luôn hướng về vùng cao.

Ông Đỗ Trọng Việt - Đại diện VMD Việt Nam cho biết: “Chương trình tại Khúm Khia là một trong chuỗi hoạt động thuộc Quỹ thiện nguyện VMD, được doanh nghiệp duy trì nhiều năm qua tại các địa phương còn khó khăn. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế - thi công nội thất, chúng tôi luôn đề cao triết lý làm nghề bằng sự tử tế. Sự tử tế không chỉ nằm trong từng công trình xây dựng mà còn trong cách chúng tôi chọn đồng hành với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em ở những vùng còn thiếu thốn”.

Chính tư tưởng đó đã trở thành động lực để VMD cố gắng duy trì các hoạt động thiện nguyện thường xuyên. Mỗi chuyến đi của VMD đều hướng đến sự lan tỏa giá trị lâu dài. Thay vì những chương trình nhất thời, VMD ưu tiên những hoạt động mang ý nghĩa đồng hành.

Các em nhận sữa, quần áo, bánh kẹo dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương

Trong chuyến công tác lần này, đoàn ghi nhận rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Khi được nhận quà, không ít em nhỏ ôm chặt túi kẹo và nở nụ cười rạng rỡ, một số em khác lại rụt rè nép sau lưng mẹ khi nhận sữa. Những hình ảnh giản dị ấy đủ để thấy chương trình mang lại niềm vui và sự ấm áp đến mức nào đối với trẻ em vùng cao, nơi điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong những tháng mùa đông.

Hoạt động trao quà lần này cũng nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Công an xã Tạ Khoa, Đoàn thanh niên xã, Đội Quản lý thị trường số 4 cùng bà con trong bản. Nhờ sự đồng hành của các lực lượng địa phương, quá trình tổ chức diễn ra thuận lợi, an toàn. Sự phối hợp chặt chẽ đó cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm chung của cộng đồng trong việc chăm lo cho trẻ em tại vùng khó khăn.

Theo đại diện VMD, trong thời gian tới Quỹ thiện nguyện VMD sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ hướng đến trẻ em và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa. VMD luôn hy vọng rằng mỗi phần quà, mỗi chuyến đi, dù nhỏ bé, vẫn có thể góp phần cải thiện cuộc sống và mang đến thêm động lực để các em nhỏ đến trường đều đặn hơn.

Hoạt động tại Khúm Khia một lần nữa khẳng định cam kết của VMD Việt Nam trong việc đồng hành cùng cộng đồng, không chỉ thông qua các công trình thiết kế nội thất chất lượng mà còn bằng những hành động sẻ chia bền bỉ, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm xã hội. Với sự chung tay của doanh nghiệp, các mạnh thường quân và những người luôn hướng về vùng cao. Quỹ thiện nguyện VMD kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến những địa phương còn thiếu thốn trong thời gian tới.

