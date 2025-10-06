Chân dung người đẹp cùng phòng làm lộ cuộc điện thoại của Yến Nhi

TPO - Đại diện Tanzania - Beatrice Alex Akyoo - gây chú ý với fan Việt khi vô tình để lộ cuộc hội thoại của Yến Nhi trên livestream. Cô có sắc vóc ấn tượng, là thí sinh sáng giá của khu vực châu Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.