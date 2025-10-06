Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chân dung người đẹp cùng phòng làm lộ cuộc điện thoại của Yến Nhi

Duy Nam

TPO - Đại diện Tanzania - Beatrice Alex Akyoo - gây chú ý với fan Việt khi vô tình để lộ cuộc hội thoại của Yến Nhi trên livestream. Cô có sắc vóc ấn tượng, là thí sinh sáng giá của khu vực châu Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

559894484-18090401158877733-6209337095082991607-n.jpg
559212748-18090401149877733-7712129515212366216-n.jpg
Đại diện Tanzania - Beatrice Alex Akyoo - đang nhận được sự chú ý của fan Việt khi vô tình để lộ cuộc điện thoại của đại diện Việt Nam - Yến Nhi trên livestream. Sự cố đã gây ảnh hưởng tới Yến Nhi, khiến cô bị chỉ trích vì có những phát ngôn không phù hợp. Trước đó, Yến Nhi cũng phải đăng đàn xin lỗi khán giả vì có những chia sẻ thiếu chín chắn trong lúc livestream.
559722226-18090521311877733-6125602041142183139-n.jpg
559168100-18090521299877733-8804096381855531596-n.jpg
Sau sự việc, người đẹp Tanzania và Yến Nhi tiếp tục đồng hành trong nhiều sự kiện ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025. Yến Nhi cũng là người chụp các bức ảnh hàng ngày cho người đẹp Tanzania để cô đăng tải trên trang cá nhân.
559146154-18089970757877733-4677359565934301699-n.jpg
557198261-18089970772877733-1069820641332879122-n.jpg
Vụ việc ồn ào khiến Beatrice Alex Akyoo được chú ý hơn. Các fan sắc đẹp Việt Nam cũng tìm hiểu thêm thông tin về người đẹp. Beatrice Alex Akyoo năm nay 25 tuổi, có sắc vóc cá tính và hiện đại.
558004137-18090152386877733-399654431411145507-n.jpg
557824928-18090152335877733-7075901412588279653-n.jpg
Sau vài ngày nhập cuộc, người đẹp Tanzania đang có những thể hiện ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh chuyên nghiệp, lộng lẫy cùng thần thái rạng ngời. Beatrice Alex Akyoo được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Phi ở cuộc thi năm nay.
559460982-18090512422877733-1390047299161807749-n.jpg
559355031-18090512413877733-1846966303555114241-n.jpg
Beatrice Alex Akyoo gây ấn tượng khi diện bộ váy dạ hội cắt xẻ táo bạo trong buổi lễ ra mắt của cuộc thi Miss Grand International 2025. Cô được nhận xét có kỹ năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp, thần thái cuốn hút.
557505027-18090058012877733-2059240989578528652-n.jpg
557590078-18090058003877733-2563870821589892929-n.jpg
Bên cạnh đó, Beatrice Alex Akyoo còn được đánh giá cao ở kỹ năng ăn nói, thuyết trình. Tại phần thi đối đáp với ông Nawat và đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiza, cô tỏ ra tự tin và ghi điểm bằng phong cách giao tiếp thông minh.
557709369-18090094153877733-6075814024618261641-n.jpg
557210048-18090094108877733-7774635786621224539-n.jpg
Người đẹp Tanzania đã có bằng cử nhân Mỹ thuật và Thiết kế của Đại học Dar es Salaam và có năng khiếu ca hát ấn tượng. Ngoài ra, Beatrice có sở thích thích hội họa, chụp ảnh và du lịch.
539044368-18086124541877733-8890903104579947497-n.jpg
538954723-18086124532877733-7912448439969228661-n-9231.jpg
539051545-18086124559877733-5163354810910594425-n.jpg
539207038-18086124550877733-2565191839751278537-n.jpg
Người đẹp có hình thể khỏe khoắn, nóng bỏng, đặc biệt là vòng eo thon gọn. Tại các hoạt động ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025, Beatrice liên tục diện trang phục cắt xẻ táo bạo để khoe lợi thế hình thể. Vẻ đẹp sexy của cô được nhận xét phù hợp tiêu chí của Miss Grand.
527564675-18083991130877733-925024377997393032-n.jpg
527466457-18083991127877733-8475397646665971505-n.jpg
Nhan sắc quyến rũ của đại diện Tanzania nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan Việt.
503044683-17845440885495861-6335642703238097415-n.jpg
503044450-17845440867495861-8067428475153476041-n.jpg
Bên cạnh sắc vóc ấn tượng, Beatrice còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Cô ủng hộ dự án tiếp cận giáo dục toàn diện và bình đẳng cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là ở các cộng đồng khó khăn. Cô tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có môi trường học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng riêng biệt của mình.
541747406-18086896852877733-1872114766581912315-n.jpg
542225533-18086896843877733-2108411006634351026-n.jpg
Câu nói mà người đẹp tâm đắc đó là "Ngã bảy lần, đứng dậy tám lần". Người đẹp cho rằng số lần vấp ngã không định nghĩa con người chúng ta, mà là sức mạnh chúng ta tìm thấy khi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
514599850-18081234670877733-5147504415445900521-n.jpg
510879392-18081234628877733-1343909009378836730-n.jpg
Tanzania lần đầu tiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vào năm 2017. Kể từ đó, quốc gia Đông Phi này thường xuyên cử đại diện tham dự. Tuy nhiên, Tanzania chưa từng đạt được thành tích nào.
538744569-18086111170877733-439192033707184328-n.jpg
538836163-18086111161877733-1708726156200791650-n.jpg
Với sắc vóc ấn tượng, nhiều diễn đàn sắc đẹp đánh giá cao Beatrice Alex Akyoo và cho rằng cô có khả năng làm nên chuyện trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, dự kiến tổ chức ngày 18/10.
Duy Nam
