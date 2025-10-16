Bán kết Hoa hậu Hòa bình gây tranh cãi

TPO - Màn kêu gọi đấu giá bình chọn của ông Nawat cho các thí sinh trong bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tối 15/10 gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Tối 15/10, đêm thi bán kết của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra với phần trình diễn áo tắm và váy dạ hội, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp quốc tế.

Đêm thi bán kết giúp ban giám khảo có cái nhìn tổng quan trước khi đưa ra quyết định lựa chọn top 20 cho đêm chung kết. Nhìn chung, 77 thí sinh có những màn trình diễn ấn tượng, mang lại tính giải trí cao cho khán giả theo dõi.

Dù vậy, các đêm thi của Hoa hậu Hòa bình luôn gây tranh cãi vì thí sinh trình diễn lố lăng cũng như hành động gây tranh cãi của ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi.

Thí sinh gặp sự cố khi trình diễn áo tắm

Yến Nhi trình diễn áo tắm và dạ hội.

Sân khấu, âm thanh của đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình 2025 được nhận xét đầu tư chuyên nghiệp, hoành tráng, giúp các thí sinh tỏa sáng trên sân khấu.

Phần thi áo tắm khiến khán giả hò hét cổ vũ cho 77 thí sinh. Năm nay, các người đẹp diện mẫu áo tắm một mảnh tông màu xanh, cut-out táo bạo, khoe đường cong quyến rũ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mẫu áo tắm khoét quá cao, dễ gây hình ảnh phản cảm trên sân khấu.

Trong phần thi bikini, nhiều thí sinh phô diễn kỹ thuật catwalk độc, lạ để gây sự chú ý. Đại diện Nhật Bản tiếp tục trình diễn kỹ năng lộn nhào nhiều vòng trên sân khấu. Tuy nhiên, cô gặp sự cố suýt té ngã. Với bản lĩnh sân khấu, người đẹp có cách xử lý mượt mà để tiếp tục phần trình diễn.

Đại diện Peru tiếp tục gây chú ý khi sải bước đầy tự tin trong trang phục áo tắm với giày thể thao và đôi chân đang băng bó. Người đẹp thu hút khán giả bằng năng lượng và tinh thần thi ấn tượng.

Các đại diện châu Mỹ được đánh giá nổi trội trong phần thi áo tắm. Guatemala, Colombia, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Mỹ không chỉ có hình thể đầy đặn, khỏe khoắn mà còn có kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Đại diện Việt Nam - Yến Nhi được đánh giá có đêm thi tốt, để lại nhiều ấn tượng. Trong phần thi áo tắm, Yến Nhi sải bước tự tin, nhiều năng lượng. Cô cũng thử nghiệm cách làm tóc xù mới mẻ, cá tính.

Ở phần thi dạ hội, người đẹp Việt Nam mặc thiết kế mang tên Khổng tước diệu, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim công mái, mang nét duyên dáng, dịu dàng nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt.

Với hai phần trình diễn, Yến Nhi tạm làm hài lòng công chúng. Tuy nhiên để giành thứ hạng cao trong chung kết vào ngày 18/10, người đẹp Việt Nam còn phải cố gắng nhiều để có sự bứt phá.

Hành động gây tranh cãi của ông Nawat

Hành động trong đêm bán kết của ông Nawat gây tranh cãi.

Sau đêm bán kết, mọi sự chú ý đổ dồn vào hành động gây tranh cãi của ông Nawat. Ngay trên sân khấu, chủ tịch MGI kêu gọi khán giả có mặt ở hội trường bỏ tiền để trực tiếp bình chọn cho thí sinh.

Bên dưới, khán giả nhốn nháo chuyển khoản để ủng hộ cho thí sinh mình yêu thích. Cảnh tượng này được nhiều người ví với cảnh mua bán ngoài chợ.

Sự việc đang gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Khán giả cho rằng hành động của ông Nawat khiến hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình trở nên rẻ rúng, các sinh rơi vào tình cảnh khó xử.

"Đúng chất một cuộc thi lố lăng và mất giá. Dẫu biết rằng tiền là cần thiết để duy trì cuộc thi hoa hậu nhưng đến mức thực dụng một cách lộ liễu thế này thì thật sự đã đánh mất hết giá trị của cuộc thi rồi", "Mang tiếng thi hoa hậu nhưng chẳng khác nào cái máy để Nawat lợi dụng bào tiền", "Như này khác gì công khai mua bán giải"... cư dân mạng bình luận.

Trước đó, ông Nawat nhiều lần công khai đề cao tiêu chí kinh doanh, lợi nhuận khi điều hành cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Nawat không ngần ngại khẳng định: "Nếu không kinh doanh, livestream bán hàng, cuộc thi của chúng tôi sẽ rất nghèo".

Nhiều người cho rằng việc ông Nawat chỉ tập trung vào lợi nhuận đang khiến hình ảnh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình lao dốc, xa rời những mục đích cao đẹp của một cuộc thi nhan sắc.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra ngày 18/10. Người chiến thắng phải đáp ứng được các yêu cầu của ông Nawat đó là nổi tiếng trên mạng xã hội và giỏi kiếm tiền.