Tân Hoa hậu Hòa bình đối mặt làn sóng chỉ trích

TPO - Chiến thắng của Emma Mary Tiglao tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 từng được xem là niềm tự hào của Philippines. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi đăng quang, cô phải đối mặt với làn sóng tranh cãi gay gắt trong nước.

Trong khi Emma Tiglao xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu quốc tế, nhiều khán giả quê nhà lại bày tỏ sự hoài nghi về hình ảnh của cô - một người đại diện cho thông điệp hòa bình nhưng lại bị cho là có liên hệ với những vấn đề chính trị gây chia rẽ tại Philippines.

Theo International Business Times, chiến thắng của Emma Tiglao được cho là khoảnh khắc tự hào dân tộc, một chiến thắng lịch sử liên tiếp sẽ gắn kết một quốc gia yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, sự ăn mừng chiến thắng của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 Emma Tiglao đã bị lu mờ bởi một cơn bão tranh cãi dữ dội ngay tại quê nhà.

Emma Tiglao đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

"Trong khi cô đang đắm mình trong ánh đèn sân khấu quốc tế, một bộ phận đáng kể khán giả Philippines lại không cổ vũ. Thay vào đó, họ đang đặt ra một câu hỏi khó: làm sao một người nói về hòa bình trên sân khấu lại được tôn vinh khi quá khứ của cô được cho là gắn liền với một trong những chương trình chính trị gây chia rẽ nhất trong lịch sử đất nước thời gian gần đây", tờ International Business Times nêu.

Chiến thắng của cô đã khơi dậy làn sóng chỉ trích dữ dội vì những quan điểm chính trị bị cho là sai lệch khi cô còn là MC. Những thông tin này tạo nên khởi đầu đầy phức tạp và thách thức cho nhiệm kỳ của cô.

Chỉ ít ngày sau khi đăng quang, Emma Tiglao phải đối mặt với làn sóng tranh cãi gay gắt trong nước.

Ngọn nguồn của làn sóng chỉ trích bắt đầu từ cáo buộc Emma là người ủng hộ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte - thường được gọi là “DDS”. Nhiều người chỉ trích cho rằng sự gắn bó của cô với đài truyền hình NET25, nơi bị xem là thân chính quyền, là dấu hiệu thể hiện quan điểm chính trị thiên lệch.

Không chỉ dừng lại ở đó, Emma còn bị nghi ngờ về tính khách quan trong nghề báo. Một bản tin do cô dẫn, đề cập tới chiến lược Pinklawan - thuật ngữ miệt thị dành cho những người ủng hộ nhân vật đối lập Leni Robredo, khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích. Từ đó, cô bị gán mác “lan truyền tin giả”.

Những người chỉ trích tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 cho rằng cô là người đạo đức giả. Họ đặt câu hỏi: "Làm sao một nhà báo có thể nói về sự thật và hòa bình trong khi lại gắn liền với những bài viết mà họ cho là thiên vị và gây chia rẽ?".

Một người dùng trên X cho rằng: "Bạn không thể vừa nói về hòa bình, vừa ủng hộ một kẻ giết người, lại vừa lan truyền tin giả với tư cách là một nhà báo... Hãy làm cho nó hợp lý đi".

Bên cạnh đó, nhiều người khẳng định có sự khác biệt rõ rệt giữa bài phát biểu mạnh mẽ của cô trên sân khấu và hình ảnh cá nhân ngoài đời của cô. Tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Tiglao đã hùng hồn nói về cuộc sống không sợ hãi, tầm quan trọng của lòng trắc ẩn, và sự cần thiết của các nhà lãnh đạo phải thể hiện sự khiêm nhường.

Tuy nhiên, với nhiều người Philippines, những lời nói này là sáo rỗng. Tờ International Business Times nhận định Emma Tiglao bắt đầu nhiệm kỳ của mình với nhiệm vụ to lớn là dung hòa sự ủng hộ hòa bình của mình và quá khứ mà một bộ phận lớn người đồng hương của cô không chịu quên lãng.