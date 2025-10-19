Chiếu phim khoa học cho giới trẻ

TPO - Với chủ đề “Nuôi dưỡng trí tò mò hôm nay - Kiến tạo đổi thay bền vững ngày mai”, Science Fair 2025 đã mang đến một không gian kết hợp giữa khoa học, giáo dục và nghệ thuật dành cho dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người yêu khoa học. Sự kiện thu hút rất đông bạn trẻ tham dự.

Science Fair 2025 do Goethe-Institut tại TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức vào ngày 19/10 tại Tân Sơn Hòa, TP HCM. Với chủ đề Nuôi dưỡng trí tò mò hôm nay - Kiến tạo đổi thay bền vững ngày mai, sự kiện hướng đến mục tiêu kết nối các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đồng thời tạo nên một không gian trải nghiệm kết hợp giữa khoa học, giáo dục và nghệ thuật, dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và những người yêu khoa học.

Phát biểu khai mạc Science Fair 2025, bà Thái Mai Lan - Giám đốc Viện Goethe tại TP HCM - cho biết chủ đề của chương trình nhắc nhở mọi người rằng tất cả sự thay đổi đều khởi nguồn từ sự tò mò. Chính sự tò mò thôi thúc trẻ em đặt câu hỏi, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học khám phá, và khơi dậy trong xã hội tinh thần đổi mới không ngừng.

"Chúng tôi tin rằng khoa học không chỉ là những con số, mà còn là sự kỳ diệu, tinh thần khám phá và sức mạnh của trí tưởng tượng. Khoa học và sự tò mò giúp chúng ta hiểu về thế giới, trong khi nghệ thuật giúp chúng ta cảm nhận và kết nối sâu sắc hơn với thế giới ấy. Khi được kết hợp, khoa học và nghệ thuật trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc chúng ta tạo nên những thay đổi tích cực cho cuộc sống", Giám đốc Viện Goethe tại TP HCM nêu.

Science Fair 2025 gồm có ba khu vực chính: hoạt động trong nhà, hoạt động ngoài trời và hoạt động ở sân khấu chính. Các hoạt động trong nhà bao gồm chương trình Science on screen nhằm giới thiệu tới khán giả loạt phim khoa học miễn phí xoay quanh chủ đề Nghề xanh - nơi những con người âm thầm gìn giữ hành tinh xanh. Dịp này, khán giả được thưởng thức các bộ phim Người mẹ của biển cả, Bong bóng phù du, Bộ bảy hợp lực...

﻿ ﻿ Science Fair 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm khơi dậy tình yêu khoa học của nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh đó, tại hoạt động Science in arts, các bạn trẻ có thể vẽ tranh từ vỏ trứng, chế tạo mô hình STEM như tên lửa khí, chim thăng bằng, trải nghiệm AR-VR... Science in actions mang đến không gian đọc sách rộng rãi. Tại đây, các bạn trẻ có thể khám phá nhiều đầu sách về khoa học, môi trường và kỹ năng sống xanh, kết hợp cùng các loạt phim khoa học và thí nghiệm khoa học, giúp tri thức trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong nhà là Science in dialogues bao gồm nhiều talk show, triển lãm nhằm thể hiện kết nối giữa khoa học và nghệ thuật, từ đó mở ra không gian truyền cảm hứng và sáng tạo như Từ đồng ruộng đến bàn cơm, Phố thị, sao sống cho lâu?, Nghề nghệ, Nảy mầm, Plan Z: Khi khoa học nổi loạn...

Khu vực hoạt động ngoài trời thu hút nhiều người tham gia.

Khu vực có nhiều hoạt động nhất phải kể đến khu hoạt động ngoài trời - nơi quy tụ hàng chục gian hàng, kết hợp giữa thí nghiệm khoa học trực quan và ẩm thực sáng tạo, mang đến hành trình khám phá đa giác quan cho người tham dự.