Lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

TPO - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để trình Bộ Chính trị. Thành viên Ban chỉ đạo bao gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo 6 thành phố lớn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định ngày 29/10 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ (Phó Trưởng ban Thường trực, trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án); ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó Trưởng Ban phụ trách).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu Quốc hội bên lề kỳ họp Quốc hội ngày 29/10. Ảnh: Như Ý



Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 1 đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Cùng với đó là Chủ tịch UBND các thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế; đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để trình Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (29/10/2025).