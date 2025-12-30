Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội yêu cầu bảo mật tối đa cho cơ sở dữ liệu thành phố

Trần Hoàng

TPO - Đối với Trung tâm Dữ liệu và cơ sở dữ liệu, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu cụ thể để tránh lộ lọt, nguy cơ nhiễm virus vào hệ thống.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu và cơ sở dữ liệu thành phố Hà Nội.

Trong đó, Hà Nội yêu cầu ký cam kết với cơ quan, đơn vị về bảo vệ bí mật, tính toàn vẹn thông tin, dữ liệu cho từng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành do các cơ quan, đơn vị tổ chức di trú, sao lưu dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu.

"Không cho phép các cơ quan, đơn vị, cá nhân không có liên quan được phép cập nhật, khai thác trực tiếp trên máy chủ đang cài đặt các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị", Quy chế của Hà Nội nêu rõ.

bao-mat-thong-tin-la-gi.jpg
Ảnh minh họa

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin hạ tầng dùng chung của thành phố để phục vụ các hoạt động ứng dụng đang hoạt động tại Trung tâm Dữ liệu.

Đồng thời thiết lập, cấu hình đầy đủ các tính năng của thiết bị an ninh mạng; sử dụng các công cụ để dò tìm và phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng và các truy cập bất hợp pháp vào hệ thống mạng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện những kết nối, trang thiết bị, phần mềm cài đặt bất hợp pháp vào mạng.

Trường hợp phát hiện những dấu hiệu làm mất an toàn, an ninh của hệ thống, phần mềm, cơ quan, đơn vị chủ động xử lý và thông báo ngay về Công an thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp khắc phục sự cố an toàn, bảo mật thông tin.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu Nhà nước và thông báo kịp thời tới các cán bộ quản trị khi phát hiện các biểu hiện mất an toàn thông tin trong quá trình sử dụng. Tuyệt đối không mang các thiết bị cá nhân có nguy cơ bị nhiễm virus, mã độc và các phần mềm độc hại vào hệ thống mạng thông tin của Trung tâm Dữ liệu. Tất cả các thiết bị cá nhân đều phải được kiểm tra trước khi kết nối với hệ thống mạng thông tin của Trung tâm Dữ liệu.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây của thành phố hoặc máy chủ vật lý của đơn vị di trú cài đặt tại Trung tâm Dữ liệu phải được thiết lập mật khẩu, mật khẩu tối thiểu có 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, 8 chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt. Định kỳ tối thiểu 3 tháng phải thay đổi lại mật khẩu đăng nhập vào hệ thống.

Các phần mềm hệ thống cài đặt trong máy chủ bao gồm: hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm diệt virus… phải là phần mềm hợp pháp, đồng thời được rà quét, cập nhật đầy đủ, thường xuyên các bản vá lỗi, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của hãng và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trần Hoàng
#Bảo mật dữ liệu thành phố Hà Nội #Quy chế quản lý trung tâm dữ liệu #An ninh thông tin hệ thống công nghệ #Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân #Quản lý và kiểm soát truy cập dữ liệu #An toàn mạng và phòng chống virus #Quy định sử dụng thiết bị và phần mềm hợp pháp #Đảm bảo an toàn hệ thống đám mây và máy chủ vật lý #Phòng chống lây nhiễm mã độc và lỗ hổng bảo mật #Yêu cầu kiểm tra #cập nhật phần mềm và mật khẩu

Xem thêm

Cùng chuyên mục