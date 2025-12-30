Hà Nội yêu cầu bảo mật tối đa cho cơ sở dữ liệu thành phố

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu và cơ sở dữ liệu thành phố Hà Nội.

Trong đó, Hà Nội yêu cầu ký cam kết với cơ quan, đơn vị về bảo vệ bí mật, tính toàn vẹn thông tin, dữ liệu cho từng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành do các cơ quan, đơn vị tổ chức di trú, sao lưu dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu.

"Không cho phép các cơ quan, đơn vị, cá nhân không có liên quan được phép cập nhật, khai thác trực tiếp trên máy chủ đang cài đặt các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan, đơn vị", Quy chế của Hà Nội nêu rõ.

Ảnh minh họa

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin hạ tầng dùng chung của thành phố để phục vụ các hoạt động ứng dụng đang hoạt động tại Trung tâm Dữ liệu.

Đồng thời thiết lập, cấu hình đầy đủ các tính năng của thiết bị an ninh mạng; sử dụng các công cụ để dò tìm và phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng và các truy cập bất hợp pháp vào hệ thống mạng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện những kết nối, trang thiết bị, phần mềm cài đặt bất hợp pháp vào mạng.

Trường hợp phát hiện những dấu hiệu làm mất an toàn, an ninh của hệ thống, phần mềm, cơ quan, đơn vị chủ động xử lý và thông báo ngay về Công an thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp khắc phục sự cố an toàn, bảo mật thông tin.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của Trung tâm Dữ liệu Nhà nước và thông báo kịp thời tới các cán bộ quản trị khi phát hiện các biểu hiện mất an toàn thông tin trong quá trình sử dụng. Tuyệt đối không mang các thiết bị cá nhân có nguy cơ bị nhiễm virus, mã độc và các phần mềm độc hại vào hệ thống mạng thông tin của Trung tâm Dữ liệu. Tất cả các thiết bị cá nhân đều phải được kiểm tra trước khi kết nối với hệ thống mạng thông tin của Trung tâm Dữ liệu.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây của thành phố hoặc máy chủ vật lý của đơn vị di trú cài đặt tại Trung tâm Dữ liệu phải được thiết lập mật khẩu, mật khẩu tối thiểu có 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, 8 chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt. Định kỳ tối thiểu 3 tháng phải thay đổi lại mật khẩu đăng nhập vào hệ thống.

Các phần mềm hệ thống cài đặt trong máy chủ bao gồm: hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm diệt virus… phải là phần mềm hợp pháp, đồng thời được rà quét, cập nhật đầy đủ, thường xuyên các bản vá lỗi, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của hãng và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.