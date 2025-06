Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An học về an ninh, bảo mật khi sử dụng AI

TPO - Với tinh thần tiên phong và nhiệt huyết tuổi trẻ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An sẽ trở thành một “hạt nhân chuyển đổi số” tại đơn vị mình.

Sáng 17/6, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Mobifone Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong tuổi trẻ Công an Nghệ An”, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030, thu hút hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định tầm quan trọng sống còn của việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong mọi lĩnh vực đời sống và cả công tác Công an.

Theo đó, thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong trong lĩnh vực này và tổ chức Đoàn chính là cánh tay nối dài, là lực lượng tổ chức, dẫn dắt thanh niên vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thêm tri thức, kỹ năng và góc nhìn mới cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số mà còn là điểm khởi đầu để từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên hình thành tư duy đổi mới, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số vào công tác và cuộc sống trong thời gian tới.

Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên đã trình bày những vấn đề cơ bản về AI; về an ninh, an toàn, bảo mật khi sử dụng AI; kỹ thuật tạo câu lệnh, tạo ảnh, video, slide,… phục vụ công việc. Tính năng, ứng dụng AI trong công tác Đoàn và cuộc sống… Qua đó, góp phần thay đổi tư duy, nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc và chất lượng công tác chuyên môn tại mỗi đơn vị.