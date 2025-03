‘Hiệp sĩ’ trẻ Bình Dương đưa công nghệ đến người dân

TPO - Giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến không còn xa lạ song đến nay không phải ai cũng thành thạo, kể cả người dân, công nhân lao động sống giữa trung tâm đô thị. Để xóa “mù” công nghệ cho họ, tuổi trẻ Bình Dương đã thành lập nhiều đội hình lưu động, đến tận công ty, nhà dân, khu trọ… để “cầm tay chỉ việc”.

Những ngày tháng 3, các bạn trẻ thuộc đội hình lưu động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở Bình Dương bận rộn hơn lúc nào hết. Họ len lỏi từng con hẻm nhỏ trên địa bàn, vào tận nhà dân, khu trọ, mang kiến thức công nghệ truyền đạt lại cho người dân, công nhân lao động.

Từ người lớn tuổi đến công nhân lao động nghèo không biết chữ, dùng điện thoại chỉ để nghe, gọi, xem video giải trí… đã được các bạn trẻ xóa “mù” công nghệ, thực hiện cài đặt, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số. Từ không biết gì, sau khi được hướng dẫn tận tình, người dân sử dụng thành thạo ứng dụng dịch vụ công và họ gọi các bạn trẻ là “hiệp sĩ”.

Theo chân đội hình lưu động của các bạn trẻ ở thành phố Dĩ An, chúng tôi tận mắt chứng kiến không ít trường hợp dù sinh sống ngay tại khu vực trung tâm đô thị sầm uất nhất, vẫn chưa biết gì về các ứng dụng công nghệ. Có người còn không biết chữ nên việc sử dụng các ứng dụng công nghệ đối với họ thật xa lạ.

Bà Nguyễn Thị Lan ở phường Bình An (TP Dĩ An) nói rằng có nghe địa phương tuyên truyền sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã lâu nhưng không biết sử dụng. Do đó mỗi khi cần giải quyết thủ tục hành chính, bà Lan phải gác công việc để đến trụ sở UBND phường.

Sau khi được các bạn trẻ tải ứng dụng về điện thoại, hướng dẫn các thao tác, bà Lan cười: “Ôi, dễ thế à?". Các tình nguyện viên hướng dẫn bà Lan trên ứng dụng có những dịch vụ công như tra cứu hồ sơ, thủ tục hành chính. Trước đây khi cần sao y, trích lục giấy khai sinh… phải lên UBND phường. Tuy nhiên, chỉ cần trên điện thoại có tải, cài đặt ứng dụng, tất cả thủ tục hành chính, chỉ cần ngồi ở nhà là có thể thực hiện được.

“Sau khi được hướng dẫn, tôi đã sử dụng được ứng dụng, bây giờ chỉ cần ở nhà bấm điện thoại là giải quyết được các giấy tờ", bà Lan phấn khởi.

Để hỗ trợ người lao động, các bạn trẻ đã tới trực tiếp công ty để hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Bcon (TP Dĩ An), người lao động trong doanh nghiệp này được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn sử dụng thành thạo các thao tác trên ứng dụng công nghệ số.

Anh Tuấn, nhân viên công ty này cho biết, dù đã sử dụng điện thoại thông minh từ rất lâu song khi cần giải quyết các thủ tục hành chính, anh đều tới trụ sở cơ quan nhà nước. “Tôi nghe rất nhiều về việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, nhưng chưa sử dụng. Bây giờ được các bạn tình nguyện viên đến hướng dẫn, tôi thấy rất dễ dàng và hữu ích nên tới đây sẽ áp dụng thành một thói quen”, anh Tuấn chia sẻ.

Đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số

Anh Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Thành Đoàn Dĩ An cho biết, từ đầu tháng 3, Đội hình Thanh niên tình nguyện lưu động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn đã ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Đội hình có 34 thành viên, phần lớn các bạn tình nguyện viên tham gia được tuyển chọn từ lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên nòng cốt của các phường, trường đại học, cao đẳng.

Các đội hình tình nguyện viên không chỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, còn bố trí một số điểm ngay trong quán cà phê để hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo công nghệ số. Các bạn trẻ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mở tài khoản thanh toán điện tử, trích lục hộ tịch, sao y, chứng thực, cài đặt chữ ký số, hướng dẫn các thủ tục hành chính khác.

“Các hoạt động của tuổi trẻ Dĩ An nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân để chuyển từ phương thức truyền thống sang phương thức số, môi trường số. Qua đó cũng nâng cao nhận thức, vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số tại địa phương, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong học tập, nơi làm việc cũng như trong mọi mặt đời sống”, Bí thư Thành Đoàn Dĩ An cho hay.

Ông Võ Văn Hồng - Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An cho biết, thời gian qua, địa phương đã quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, cung cấp các ứng dụng công nghệ. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị và các phường đều có hệ thống mạng nội bộ phục vụ các ứng dụng, dữ liệu dùng chung của tỉnh. Dĩ An đã thiết lập các điểm cung cấp wifi phục vụ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, tuổi trẻ Bình Dương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, phát triển nhiều mô hình, cách làm trong chuyển đổi số. Qua hoạt động của các đội hình tham gia chuyển đổi số cộng đồng đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động của tuổi trẻ, góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong quá trình chuyển đổi số, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp.