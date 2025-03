TPO - Sáng 25/3, tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Tỉnh Đoàn Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Diễn đàn thanh niên Yên Bái với chuyển đổi số và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, Giảng viên Đặng Tú - Viện Doanh Trí (IEM), nhà sáng lập AI Business Master nhận định, AI sẽ tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống trong thời gian tới. Chỉ trong vài năm nữa, khi các sinh viên tốt nghiệp, công nghệ này sẽ trở nên phổ biến hơn nữa và nếu không biết tận dụng các công nghệ rất khó cạnh tranh, không thể bứt phá được trong công việc.

Để minh chứng, chuyên gia AI đã tổ chức một trò chơi nhỏ với sự tham gia của các sinh viên. Kết quả cho thấy, hầu hết sinh viên không thể phân biệt được ảnh, video hay bài giảng do con người tạo ra hay do AI thực hiện. "Điều đó cho thấy, AI ngày càng hoàn thiện", ông Tú nhận xét.

Ông Tú khẳng định, đây là thời đại kết hợp giữa trí tuệ con người và công nghệ AI. "Khi con người biết tận dụng tư duy, suy nghĩ kết hợp với AI, đó sẽ là lợi thế vượt trội. Nhiều người cho rằng, AI không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nhưng trong xã hội cạnh tranh, ai không biết ứng dụng AI sẽ dần đánh mất nhiều cơ hội", ông Tú nhấn mạnh.

Tại chương trình, sinh viên cũng được chứng kiến chuyên gia AI ứng dụng công nghệ vào soạn thảo phát biểu, phân tích dữ liệu, chuyển đổi văn bản thành trình chiếu, sáng tác nhạc và nhiều lĩnh vực khác.

Chuyên gia AI nhấn mạnh rằng, các bạn trẻ cần thay đổi tư duy, không nên coi AI là kẻ thù. AI cũng giống như khi điện thoại thông minh mới ra đời, ban đầu còn lạ lẫm, nhưng dần trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Trong chương trình, các đại biểu tham dự và hàng trăm sinh viên cũng được nghe báo cáo về kết quả xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Tỉnh Đoàn Yên Bái.

Tại chương trình, đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái đã chia sẻ với đoàn viên, sinh viên về kỹ năng sử dụng mạng xã hội. "Thông tin xấu, độc hại tràn lan trên mạng. Nhiều hội nhóm trên Facebook có thể "đội lốt" trích nguồn từ báo chí chính thống, nhưng nội dung đã bị chỉnh sửa", vị này cảnh báo. Do đó, theo ông, trước khi tiếp nhận thông tin, thanh niên cần kiểm tra kỹ nguồn tin, đối chiếu với báo chí chính thống để tránh bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng độc hại.