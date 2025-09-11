Kiểm tra lán công nhân trong khu công nghiệp ở Quảng Ninh, phát lộ 'chế độ' trả bằng ma túy

TPO - Trong quá trình kiểm tra lán trại công nhân tại Khu công nghiệp Amata (phường Hiệp Hòa, Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 29 trường hợp dương tính với ma túy. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu đã cung cấp ma túy cho công nhân sử dụng như một hình thức trả công thay tiền mặt.

Theo đó, Công an phường Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), lực lượng an ninh cơ sở và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra lưu trú, test nhanh ma túy đối với hơn 100 công nhân, lao động ngoại tỉnh đang sinh hoạt tại 5 lán trại công trường.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của công nhân.

Kết quả cho thấy có 29 trường hợp dương tính với ma túy. Khám xét tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 4 “tép” ma túy tại giường ngủ của T.A.K (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai) và 2 gói giấy bạc chứa ma túy trên vách xà ngang thuộc lán của L.V.N (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định T.V.T (SN 1979, trú tại tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng cung cấp ma túy cho T.A.K và L.V.N để phát cho công nhân sử dụng thay tiền công lao động.

Hiện, Công an phường Hiệp Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định. Hồ sơ các trường hợp dương tính cũng đã được lập để xử lý theo pháp luật.