Truy tố bị can Nguyễn Văn Đài, yêu cầu đầu thú để hưởng khoan hồng

TPO - Ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng với quyết định truy tố, Viện Kiểm sát yêu cầu Nguyễn Văn Đài đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, qua đó được xem xét chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định pháp luật.

Bị can Nguyễn Văn Đài. Ảnh: BCA.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Đài (56 tuổi), quê Hưng Yên, từng cư trú tại phòng 302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa (phường Bạch Mai, Hà Nội) trước khi xuất cảnh. Hiện bị can đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Bị can có hai tiền án. Năm 2007, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Dù đã chấp hành xong hình phạt, án tích chưa được xóa.

Đến năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị TAND TP Hà Nội tuyên 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bản án có hiệu lực pháp luật, bị can được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù.