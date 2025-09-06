Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh tra phát hiện lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, qua đó xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Thanh tra hai chuyên đề trên phạm vi cả nước

Thông tin tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (nay là Ninh Bình). Qua đó, xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng, ông Phong cho biết, ngành đang thanh tra hai chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, chuyên đề thứ nhất là thanh tra việc phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà, đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước quản lý, cơ bản đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành.

Chuyên đề thứ hai là thực hiện thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí.

Theo ông, hai nội dung này đến 30/9 sẽ cơ bản xong, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.

69bm.jpg
Thanh tra phát hiện lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Cũng theo ông Phong, thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay, thời gian tới sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường công khai công tác hoạt động thanh tra, đảm bảo chặt chẽ khách quan đúng pháp luật và có tính khả thi.

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2025, Chính phủ cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt và hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Các quy định phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã chú trọng nhiều hơn vào công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, “từ gốc”. Xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với bảo vệ cán bộ, đảng viên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, để phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với người có chức vụ, quyền hạn. Cụ thể, công chức, viên chức phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng là 8.706 người. Công chức, viên chức đã được chuyển đổi vị trí công tác là 8.480 người.

Năm 2025 có 34 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 13 người bị khiển trách, 7 người bị cảnh cáo và 14 người bị cách chức.

Chính phủ cho biết, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của ngành thi hành án dân sự tăng. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện. Việc chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để.

Năm 2026, Chính phủ cho biết, sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; có phương án xử lý các trụ sở công dôi dư và các công trình, dự án đang triển khai phải dừng lại do sắp xếp đơn vị hành chính...

Luân Dũng
#Thanh tra Chính phủ #Bệnh viện Bạch Mai #Bệnh viện Việt Đức #quản lý đất đai nhà nước #tham nhũng tiêu cực #phòng chống tham nhũng 2025 #kiểm soát tài sản công #xử lý tham nhũng nghiêm trọng #đấu tranh tiêu cực trong quản lý #tham nhũng #tiêu cực #lãng phí #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong #cán bộ #đảng viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục