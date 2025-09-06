Thanh tra phát hiện lãng phí hơn 1.200 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

TPO - Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, qua đó xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Thanh tra hai chuyên đề trên phạm vi cả nước

Thông tin tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (nay là Ninh Bình). Qua đó, xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng, ông Phong cho biết, ngành đang thanh tra hai chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, chuyên đề thứ nhất là thanh tra việc phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà, đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước quản lý, cơ bản đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành.

Chuyên đề thứ hai là thực hiện thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí.

Theo ông, hai nội dung này đến 30/9 sẽ cơ bản xong, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.

Cũng theo ông Phong, thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay, thời gian tới sẽ tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường công khai công tác hoạt động thanh tra, đảm bảo chặt chẽ khách quan đúng pháp luật và có tính khả thi.

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2025, Chính phủ cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt và hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương, được dư luận và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Các quy định phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã chú trọng nhiều hơn vào công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, “từ gốc”. Xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với bảo vệ cán bộ, đảng viên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, để phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với người có chức vụ, quyền hạn. Cụ thể, công chức, viên chức phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng là 8.706 người. Công chức, viên chức đã được chuyển đổi vị trí công tác là 8.480 người.

Năm 2025 có 34 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 13 người bị khiển trách, 7 người bị cảnh cáo và 14 người bị cách chức.

Chính phủ cho biết, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của ngành thi hành án dân sự tăng. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện. Việc chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để.

Năm 2026, Chính phủ cho biết, sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; có phương án xử lý các trụ sở công dôi dư và các công trình, dự án đang triển khai phải dừng lại do sắp xếp đơn vị hành chính...