Học sinh Hà Nội tổ chức đêm nhạc gây quỹ xây bếp ăn bán trú cho trẻ vùng cao

TPO - Nhóm học sinh trên địa bàn Hà Nội vừa tổ chức đêm nhạc "Mây" (trong khuôn khổ dự án Blooming), để gây quỹ xây sửa lại bếp ăn bán trú cho học sinh mầm non tại điểm trường mầm non Sập Xa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Dự án Blooming được thành lập bởi nhóm học sinh đến từ Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Chuyên Sư Phạm, Trường Marie Curie... từ tháng 6/2024. Dự án phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội xây sửa lại bếp ăn bán trú cho học sinh mầm non tại điểm trường mầm non Sập Xa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trong đó, đêm nhạc “Mây" là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động gây quỹ của dự án.

Em Nguyễn Thị Bảo Chi, người sáng lập dự án Blooming cho biết, đêm nhạc "Mây" mang đến một sự hòa quyện tinh tế giữa âm nhạc và cảm xúc, với các màn trình diễn của các bạn học sinh đến từ các ban nhạc, nhóm nhảy, nghệ sĩ độc tấu trên địa bàn Hà Nội.

Tại sự kiện, ngoài phần ca nhạc, dự án cũng có các quầy booth, bày bán các sản phẩm thủ công do các bạn học sinh Trường PTCS dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội làm nên.

"Đó là các sản phẩm thủ công như lót ly, lót nồi, túi vải, dây buộc tóc được làm từ quần áo tái chế. Những sản phẩm ấy chính là sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của mỗi bạn để hòa nhập được với nhịp sống bình thường. Vì thế, dự án cũng mong muốn được giới thiệu, trưng bày và bán các sản phẩm hỗ trợ cho các bạn", em Bảo Chi, người sáng lập dự án Blooming cho biết.

Nhóm học sinh Hà Nội dự kiến sẽ tới điểm trường mầm non Sập Xa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vào giữa tháng 9 để thực hiện các phần việc ý nghĩa trong khuôn khổ dự án và trao tặng biểu trưng hỗ trợ xây sửa lại bếp ăn bán trú.