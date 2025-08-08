Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hàng loạt trường đại học đưa ra lịch công bố điểm chuẩn năm 2025

Đỗ Hợp
TPO - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, nhiều trường cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.

Hiện tại, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Bộ GD&ĐT và các trường đại học bắt đầu xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo).

Bộ GD&ĐT sẽ tải kết quả xét tuyển của các trường lên hệ thống (kết quả xét tuyển của tất cả các phương thức tuyển sinh) và trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Việc tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20/8. Quy trình lọc ảo đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ công bố trong khoảng thời gian từ ngày 20 – 22/8.

Mốc thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào quy trình lọc ảo chung của cả hệ thống. Tuy nhiên, quan điểm của Đại học Kinh tế Quốc dân là sẽ công bố đến thí sinh sớm nhất có thể, ngày 21/8.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân có hơn 32.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo các phương thức, tăng khoảng 25% so với năm ngoái.

ThS. Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ công bố trong khoảng thời gian từ ngày 20 – 22/8.

“Nhà trường dự kiến sớm nhất là 17h ngày 20/8 còn muộn thì có thể đến 22/8 theo đúng quy định”- ông Trung nói.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, điểm chuẩn của trường sẽ được công bố vào ngày 20/8, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng.

Học viện Ngân hàng dự kiến lịch công bố điểm chuẩn sẽ theo lịch chung của Bộ GD&ĐT là trước 17h ngày 22/8.

ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay, điểm chuẩn của trường sẽ được công bố đến thí sinh vào tối ngày 20/8, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm.

Đỗ Hợp
