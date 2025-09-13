Trên 65% sinh viên trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên

TPO - Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân có 8.858 sinh viên nhập học, đạt 104% tổng chỉ tiêu công bố. Trong đó, có trên 5.800 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5.

Hôm nay, 13/9, Đại học Kinh tế Quốc dân khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Theo TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tổng số sinh viên trúng tuyển – nhập học năm nay của nhà trường là 8.858 đạt 104% tổng chỉ tiêu công bố (8.500 chỉ tiêu).

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Huy Nhượng (đứng giữa) khen thưởng các tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm 2025.

Trong đó, sinh viên có điểm xét tuyển từ 27/30 điểm trở lên chiếm gần 50%; 21 sinh viên có điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30; 99 thí sinh tuyển thẳng.

Ông Đức thông tin, trong tổng số tân sinh viên nhập học, có gần 80% sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đạt từ chuẩn đầu ra của nhà trường trở lên (IETLS từ 5.5), trong đó 82% IELTS từ 6.5 trở lên. Nếu tính trên tổng số sinh viên nhập học, số sinh viên năm nay có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên là trên 5.800 em, chiếm trên 65%. Tân sinh viên đã đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra của nhà trường là trên 7.000 em.

Theo ông Đức, tốp 3 trường THPT có nhiều học sinh trở thành tân sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân đứng đầu là THPT Kim Liên, tiếp đến là THPT Việt Đức và THPT Phan Đình Phùng. Cả 3 trường đều ở TP Hà Nội.

Nổi bật trong số tân sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có Ninh Quang Thắng (sinh năm 2007), cựu học sinh chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh được tuyển thẳng vào ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo của trường.

Năm lớp 10, Thắng đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, giải Khuyến Khích Tin học trẻ quốc gia, giải Nhất Tin học trẻ miền Bắc, giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học, giải Nhất Tin học trẻ cấp tỉnh. Lớp 11, Thắng giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Ba ICPC Regional (bảng THPT).

Năm lớp 12, ngoài thành tích xuất sắc với Huy chương Đồng Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025, Huy chương Đồng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) 2025, Quang Thắng cũng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, giải Nhì ICPC Quốc Gia, giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Ba Olympic Siêu cúp Tin học (bảng THPT), giải Nhì học sinh giỏi Duyên Hải Bắc Bộ và giải Nhất Olympic khoa học tự nhiên.

Tân sinh viên Ninh Quang Thắng. Ảnh: NEU

Chia sẻ cơ duyên gắn bó với Đại học Kinh tế Quốc dân, Quang Thắng tâm sự, năm lớp 11, khi ôn thi học sinh giỏi quốc gia, em được học thầy Nguyễn Thanh Hoàng, giảng viên khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân và có 2 tháng trong kỳ nghỉ hè được học tập tại phòng lab của trường. Từ đó, Thắng quyết tâm lựa chọn trường là bến đậu cho hành trình tiếp theo.

Nguyễn Trung Hải, cũng được tuyển thẳng vào ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân. Hải từng đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tin học 2025; thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Tin học khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2025; giải Nhì quốc gia môn Tin học năm 2024; giải Nhất môn Tin học của tỉnh Vĩnh Phúc các năm lớp 10, 11 và 12.

Tân sinh viên Nguyễn Trung Hải. Ảnh: NEU

Mai Hải Trang (ngành Kinh doanh Quốc tế) có tổng điểm xét tuyển 30/30 điểm. Hải Trang có chứng chỉ IELTS 7.0, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 122/150 điểm (tốp 0,1% thí sinh đạt điểm cao). Trong thời gian học THPT, Trang đạt giải Nhì môn Toán TP HẢi Phòng, giải Nhì môn Hóa bằng tiếng Anh TP Hải Phòng. Kết quả thi tốt nghiệp THPT, Hải Trang đạt 29,5/30 điểm tổ hợp A00 (Toán 10, Lí 9,5; Hóa 10).

Tân sinh viên Mai Hải Trang

Trong 4 năm sắp tới, Hải Trang muốn vừa học tập tốt, vừa trải nghiệm thật nhiều. Ngoài giờ học, em sẽ tham gia các CLB và hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kĩ năng mềm và tìm thêm bạn bè, anh chị có cùng đam mê. Em cũng đặt mục tiêu trau dồi ngoại ngữ và đi thực tập sớm tại doanh nghiệp để có thêm kinh nghiệm thực tế để theo đuổi con đường kinh doanh quốc tế sau khi ra trường.

Phạm Thu Hà (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng), trong thời gian học phổ thông, đạt được giải Nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh trong cuộc thi học sinh giỏi lớp 12, Thủ khoa tổ hợp D01 và Á khoa tổ hợp A1 của tỉnh Thái Bình (cũ) với điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán: 9; Văn: 9; Lí: 9,5; Anh: 9,5. Hà còn đạt IELTS 7.5 và thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 121/150 điểm.

Tân sinh viên Phạm Thu Hà

Trần Ngọc Tú Anh có thành tích thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 121/150 điểm, IELTS 8.0, điểm thi tốt nghiệp THPT đạt môn Toán: 8,5; Văn: 8,25; Địa: 9,5; Anh: 8,75. Trong quá khứ, Tú Anh từng là thủ khoa đầu vào chuyên Anh Trường THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam cũ); giải Nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh lớp 11; giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh lớp 10.

Tân sinh viên Trần Ngọc Tú Anh

Tú Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc con trỏ chuột dừng lại ngay trước cánh cửa của một chương hoàn toàn mới: Tra cứu điểm thi. Và khi con số 30 tuyệt đối hiện ra, cả thế giới của em như vỡ òa khi những dồn nén, những nỗ lực, những giọt mồ hôi, những hi sinh thầm lặng đã kết tinh thành quả ngọt.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, tân sinh viên năm nay bước vào giảng đường đại học trong bối cảnh thế giới có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa. Chính những biến đổi đó mở ra nhiều cơ hội lớn, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi mỗi sinh viên phải chủ động thích ứng, trang bị kiến thức, kĩ năng và bản lĩnh.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhắn nhủ một số điều đối với các tân sinh viên năm nay. Đó là học tập chủ động và sáng tạo; rèn luyện kĩ năng để thích ứng trong môi trường toàn cầu hóa; giữ vững tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh dám nghĩ dám làm; nuôi dưỡng nhân cách và sống có trách nhiệm với cộng đồng; biết cân bằng giữa học tập và cuộc sống