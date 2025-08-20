Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nhập học theo hình thức trực tuyến

Đỗ Hợp
TPO - Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức công bố lịch trình chi tiết cho công tác nhập học dành cho tân sinh viên khóa 67.

Theo đó, từ 8h sáng ngày 25/8, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ mở cổng thông tin nhập học để đón tân sinh viên khoá 67. Quy trình nhập học diễn ra hoàn toàn trực tuyến, kéo dài đến 17h ngày 31/8.

Sinh viên có nhu cầu nội trú cần đăng ký ký túc xá trực tuyến trong 3 ngày 25-27/8. Thời gian nhận phòng bắt đầu từ ngày 1/9.

Chương trình chào đón tân sinh viên K67 tập trung vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Cụ thể: từ ngày 26/8 đến 13/9, sinh viên sẽ tham gia các hoạt động kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào, tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin và khai thác tài nguyên thư viện, năng lực số…

Trước đó, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, sau khi phân tích phổ điểm các môn và mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, có thể dự kiến điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấp hơn năm ngoái, nhất là ở những tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh. Ông dự đoán mức giảm chung trong khoảng 2-3 điểm. Riêng với Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn có thể giảm 1-2 điểm, tùy ngành và chương trình.

#Đại học Kinh tế Quốc dân #nhập học trực tuyến #tân sinh viên NEU #khóa 67 #đầu khóa NEU

