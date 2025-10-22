Đột ngột dừng chương trình Y Việt – Đức: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng

TPO - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đã chính thức lên tiếng sau khi báo chí thông tin về chương trình Y Việt – Đức dừng đột ngột khiến nhiều sinh viên hoang mang. Nhà trường khẳng định việc tạm ngừng là do thay đổi chính sách từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn hay vi phạm nào giữa hai bên.

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 22/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết chương trình hợp tác đào tạo bác sĩ Y khoa giữa Nhà trường và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013, nhằm mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chuẩn y khoa Đức.



Lễ Khai giảng chương trình Y Việt - Đức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Sau hơn 10 năm, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ có trình độ chuyên môn, tư duy hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác từ năm học 2024. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP) thay đổi chính sách, ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027, dẫn đến việc các chương trình y khoa quốc tế không còn đủ điều kiện công nhận.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định đây là thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, hoàn toàn không liên quan đến chất lượng hay uy tín của chương trình. “Nhà trường đã nhiều lần làm việc, trao đổi và đề xuất giải pháp để duy trì hợp tác nhưng việc thay đổi chính sách này nằm ngoài khả năng điều chỉnh của cả hai bên”, thông cáo nêu rõ.

Để bảo đảm quyền lợi học tập cho sinh viên, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đưa ra phương án chuyển đổi. Cụ thể: Từ khóa 2025, sinh viên của Khoa Y Việt – Đức sẽ được chuyển sang chương trình Bác sĩ Y khoa chính quy của trường, bắt đầu từ ngày 20/10/2025. Chương trình kéo dài 6 năm, được Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế phê duyệt. Với sinh viên các khóa 2023 và 2024, nhà trường vẫn phối hợp với phía đối tác để đảm bảo các lớp học tiếp tục diễn ra theo kế hoạch, giúp sinh viên hoàn tất chương trình đúng lộ trình.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đặc biệt là về học vụ và tài chính, đồng thời bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của sinh viên.

“Đây là điều đáng tiếc nhưng bất khả kháng. Nhà trường sẽ tiếp tục tìm kiếm các hướng hợp tác quốc tế mới trong đào tạo y khoa, phù hợp với bối cảnh và quy định hiện nay”, thông cáo của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay.

Như Tiền Phong đưa tin, nhiều phụ huynh và sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bày tỏ hoang mang, lo lắng sau khi nhà trường bất ngờ thông báo tạm dừng chương trình liên kết đào tạo Y Việt - Đức đang triển khai nhiều năm qua.

Chương trình có học phí lên đến hơn 200 triệu đồng mỗi năm học. Thời gian học kéo dài 6 năm 3 tháng, trong đó 5 năm tại Việt Nam và 1 năm 3 tháng thực hành tại các bệnh viện ở Đức. Đến nay, đã có hàng trăm sinh viên đã và đang theo học chương trình này.

Hiện vụ việc đã được Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch báo cáo lên UBND TPHCM.