Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc lạnh đến bao giờ?

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo trong hôm nay và ngày mai (25-26/10), miền Bắc tiếp tục nhiều mây, có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác, trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ 27/10, trời chỉ lạnh về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Miền Trung, Nam Bộ hôm nay tiếp tục mưa to đến rất to trên diện rộng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

ret-1402.jpg
Miền Bắc trời tiếp tục lạnh trong hôm nay, vùng núi trời rét

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 22-24 độ.

Dự báo ngày mai (26/10), miền Bắc tiếp tục trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, vùng núi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Từ 27/10, miền Bắc có thể hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa- Hà Tĩnh hôm nay có mưa vài nơi, riêng Hà Tĩnh có mưa rải rác, trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 22-25 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, duyên hải các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk từ sáng sớm 25/10 đến sáng sớm 27/10 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-170mm, có nơi mưa rất to trên 350mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển.

Dự báo mưa lớn còn tiếp tục ở Quảng Trị đến Quảng Ngãi và duyên hải các tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn còn tiếp tục ở Nam Bộ trong nhiều ngày tới.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #bão số 12 #bão Fengshen

Xem thêm

Cùng chuyên mục