Kinh tế

Google News

Thông tin mới nhất về thanh toán không tiền mặt

Ngọc Mai
TPO - Ngày 29/10, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của người dân sang kênh thanh toán số.

Cụ thể, giao dịch qua Internet tăng 51,2% về số lượng và 37,17% về giá trị; qua điện thoại di động tăng 37,37% và 21,79%; QR Code tiếp tục là điểm sáng khi tăng tới 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm 16,77% về số lượng và 5,74% về giá trị, phản ánh xu hướng giảm sử dụng tiền mặt.

Tính đến cuối tháng 9, cả nước có hơn 10,89 triệu tài khoản Mobile-Money, trong đó 70% ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Tổng cộng đã có hơn 290 triệu giao dịch với giá trị hơn 8.500 tỷ đồng.

1.jpg
QR Code tiếp tục là điểm sáng khi tăng tới 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị.

Hiện có 53 tổ chức trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động, trong đó 49 tổ chức cung cấp ví điện tử. Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để phân tích hành vi, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái số. Nhiều ngân hàng hiện ghi nhận khoảng 95% giao dịch được thực hiện trên kênh số, kết nối liền mạch với các dịch vụ công, thương mại điện tử, y tế, giáo dục, du lịch...

Liên quan Đề án 06 của Chính phủ, đến ngày 10/10/2025, ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,4 triệu hồ sơ tổ chức qua CCCD gắn chip/VNeID.

Có 63 ngân hàng ứng dụng CCCD tại quầy, 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán tích hợp xác thực bằng CCCD qua điện thoại. Ngoài ra, 28 ngân hàng và 4 tổ chức trung gian đã kết nối tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng trên VNeID.

Việc triển khai đồng bộ hạ tầng, công nghệ và dữ liệu định danh đang giúp thanh toán không dùng tiền mặt trở thành xu thế chủ đạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế.

Ngọc Mai
