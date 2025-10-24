Thúc đẩy thanh toán số, kích cầu hàng Việt

Tập đoàn Central Retail Việt Nam (CRV) và CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ phối hợp triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng thanh toán trực tiếp tại quầy của hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc.

Ngày 24/10, tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) tổ chức lễ hợp tác triển khai Viet QR pay và tôn vinh sản phẩm Việt tại hệ thống siêu thị GO! của Central Retail.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: “Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Công Thương, luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa. Triển khai VIETQRPay và tôn vinh sản phẩm Việt tại hệ thống của Central Retail là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thông qua chương trình này, cũng góp phần khuyến khích triển khai thanh toán số tại thị trường bán lẻ nội địa”.

Công bố chương trình tôn vinh sản phẩm Việt, triển khai VIETQRPay tại hệ thống siêu thị GO!

Thông qua việc triển khai VIETQRPay tại hệ thống bán lẻ của Central Retail, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ mong muốn được đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá cho hàng Việt; không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi hơn, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt, qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa.

Nhằm tối ưu kênh thanh toán qua mã QR, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán số toàn diện, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết, công ty đã phát triển dịch vụ thanh toán VIETQRPay và VietQRGlobal – giải pháp thanh toán hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho cả giao dịch thanh toán trong nước và xuyên biên giới, phục vụ du khách quốc tế đến Việt Nam và người Việt Nam ra nước ngoài.

Giải pháp còn mang lại giá trị thiết thực cho các đơn vị kinh doanh: từ quản lý doanh thu theo thời gian thực, minh bạch thông tin hàng hóa – dịch vụ, đến hỗ trợ đối soát và quản lý tài chính hiệu quả. “Phương thức chuyển tiền bằng mã VIETQR đã trở thành một phần quen thuộc trong thói quen thanh toán hàng ngày của hàng triệu người Việt”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ký thỏa thuận hợp tác, Central Retail và NAPAS sẽ phối hợp triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng thanh toán trực tiếp tại quầy của hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc. Cụ thể, người tiêu dùng sẽ được giảm giá 40.000 đồng cho giao dịch thanh toán mua hàng qua phương thức quét mã VIETQRPay từ 500.000 đồng trở lên; chương trình áp dụng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần, trong thời gian từ 24/10 đến 15/12/2025.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng vinh danh 20 thương hiệu tham gia chiến dịch “Tôn vinh sản phẩm Việt”: Gạo ST 25 ruộng rươi (Hải Phòng), gạo giống Thái đỏ đặc biệt (Điện Biên), gạo nếp cái hoa vàng (Bắc Ninh), và nhiều đặc sản nổi tiếng khác như: nấm hương khô, nấm rơm, miến đao Giới Phiên, miến đậu xanh, măng nứa rừng khô, kẹo dừa…