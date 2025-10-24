Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thúc đẩy thanh toán số, kích cầu hàng Việt

P.V

Tập đoàn Central Retail Việt Nam (CRV) và CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ phối hợp triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng thanh toán trực tiếp tại quầy của hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc.

Ngày 24/10, tại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) tổ chức lễ hợp tác triển khai Viet QR pay và tôn vinh sản phẩm Việt tại hệ thống siêu thị GO! của Central Retail.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: “Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Công Thương, luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa. Triển khai VIETQRPay và tôn vinh sản phẩm Việt tại hệ thống của Central Retail là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thông qua chương trình này, cũng góp phần khuyến khích triển khai thanh toán số tại thị trường bán lẻ nội địa”.

dsc06987.jpg
Công bố chương trình tôn vinh sản phẩm Việt, triển khai VIETQRPay tại hệ thống siêu thị GO!

Thông qua việc triển khai VIETQRPay tại hệ thống bán lẻ của Central Retail, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ mong muốn được đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá cho hàng Việt; không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi hơn, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt, qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa.

Nhằm tối ưu kênh thanh toán qua mã QR, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thanh toán số toàn diện, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết, công ty đã phát triển dịch vụ thanh toán VIETQRPay và VietQRGlobal – giải pháp thanh toán hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho cả giao dịch thanh toán trong nước và xuyên biên giới, phục vụ du khách quốc tế đến Việt Nam và người Việt Nam ra nước ngoài.

Giải pháp còn mang lại giá trị thiết thực cho các đơn vị kinh doanh: từ quản lý doanh thu theo thời gian thực, minh bạch thông tin hàng hóa – dịch vụ, đến hỗ trợ đối soát và quản lý tài chính hiệu quả. “Phương thức chuyển tiền bằng mã VIETQR đã trở thành một phần quen thuộc trong thói quen thanh toán hàng ngày của hàng triệu người Việt”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ký thỏa thuận hợp tác, Central Retail và NAPAS sẽ phối hợp triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng thanh toán trực tiếp tại quầy của hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc. Cụ thể, người tiêu dùng sẽ được giảm giá 40.000 đồng cho giao dịch thanh toán mua hàng qua phương thức quét mã VIETQRPay từ 500.000 đồng trở lên; chương trình áp dụng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần, trong thời gian từ 24/10 đến 15/12/2025.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng vinh danh 20 thương hiệu tham gia chiến dịch “Tôn vinh sản phẩm Việt”: Gạo ST 25 ruộng rươi (Hải Phòng), gạo giống Thái đỏ đặc biệt (Điện Biên), gạo nếp cái hoa vàng (Bắc Ninh), và nhiều đặc sản nổi tiếng khác như: nấm hương khô, nấm rơm, miến đao Giới Phiên, miến đậu xanh, măng nứa rừng khô, kẹo dừa…

P.V
#thanh toán số #hàng Việt Nam #siêu thị GO! #VIETQRPay

Cùng chuyên mục