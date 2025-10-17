6 Nghị quyết đột phá để Hà Nội phát triển công nghệ khoa học

TPO - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Hùng cho biết, nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô (2024) và các chủ trương lớn của Trung ương, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 6 Nghị quyết đặc thù về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được coi là "bộ lục" chính sách đột phá về thể chế phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 29/9, tại kỳ họp thứ 26, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 6 Nghị quyết nhằm phát triển khoa học công nghệ theo quy định của Luật Thủ đô.

Các nội dung chính trong 6 Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua, bao gồm ưu đãi thuế cho cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, và hỗ trợ mua sắm, vận hành máy móc thiết bị; cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội....

Đặc biệt, trong đó có những chính sách ưu đãi đặc thù, nổi trội như hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp, 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo, và 100% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại...

Trong số 6 Nghị quyết được thông qua, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì 4 Nghị quyết gồm: chính sách phát triển khoa học và công nghệ; cơ chế đầu tư, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo (theo Luật Thủ đô); một số nội dung về thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và đề án thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Việt Hùng

Sở Tài chính chủ trì xây dựng Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của Thành phố, còn Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội xây dựng nghị quyết thông qua Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội.

"Đây được coi là "bộ lục" chính sách đột phá để kiến tạo thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô", ông Hùng chia sẻ.

Trong 6 nghị quyết trên, lãnh đạo Sở KHCN nhìn nhận, đột phá nhất là nghị quyết về sandbox. Bài học từ các trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ của Trung Quốc như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu... cho thấy, những cơ chế sandbox rất linh hoạt, đột phá, có sự liên kết chặt chẽ "ba nhà" gồm: nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường.

"Ai cũng có quyền đăng ký những ý tưởng của mình trong một không gian thời gian hữu hạn để qua đó nó bộc lộ những vấn đề cần phải hoàn thiện để ứng dụng trong những mô hình kinh doanh mới", ông Hùng nói.

Nói thêm về sandbox, ông Hùng cho biết, sandbox là một cơ chế cho phép thử nghiệm có kiểm soát mô hình kinh doanh mới, trong môi trường thực tế, trong một không gian thời gian hữu hạn. Tác dụng của cơ chế này đầu tiên là cho phép tác giả mô hình kinh doanh, sản phẩm đó được áp dụng khoa học công nghệ, đưa mô hình ra điều kiện thực tế, qua đó giúp hoàn thiện thêm sản phẩm, mô hình kinh doanh.

Tiếp đó, thông qua thử nghiệm ở môi trường thực tế, cũng giúp cho nhà làm chính sách pháp luật có thể hoàn thiện cái cơ chế chính sách pháp luật để điều chỉnh những cái mô hình kinh doanh mới này trong thực tiễn.

Cuối cùng, mô hình sandbox vừa giúp doanh nghiệp phát triển, vừa giúp người tiêu dùng được bảo vệ quyền lợi. Doanh nghiệp hoàn thiện được sản phẩm, phục vụ cho người tiêu dùng và xã hội. Do đó đây là cơ chế giúp "ba nhà" cùng có lợi.

Ông Hùng nhìn nhận, ở Hà Nội có thể hoàn toàn áp dụng mô hình này trong những khu công nghệ cao của TP.

"Chúng ta nỗ lực cùng nhau với một tâm thế xây dựng, phục vụ. Tôi nghĩ doanh nghiệp và các đối tượng kinh doanh, những đối tượng sáng tạo sẽ đồng hành cùng với nhà nước trong việc biến những ý tưởng, khát khao, mục tiêu của nghị quyết đi vào cuộc sống", ông Hùng chia sẻ.