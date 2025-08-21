Sẽ hoàn thiện các chính sách cho nhà giáo trong năm học 2025 – 2026

TPO - Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm học 2025-2026 Bộ GD&ĐT đề ra đó chính là, tiếp tục hoàn thiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay.

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2025-2026 là năm học được xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đổi mới công tác quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương và cơ sở giáo dục, tăng cường công tác hậu kiểm của cơ quan quản lý cấp trên.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời chính quyền địa phương cấp xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm tính khoa học, sư phạm; khai thác tối đa hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giúp học sinh đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.

Cô trò các nhà trường chuẩn bị cho năm học mới.

Thực hiện hiệu quả hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện theo quy định.

Nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục STEM/STEAM, giáo dục phát triển năng lực số, giáo dục sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tiếp tục hoàn thiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đồng bộ về chất lượng.

Tập trung triển khai thực hiện Luật Nhà giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện đồng bộ các chính sách khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, phục vụ hoạt động điều hành thống nhất, đồng bộ của chính quyền địa phương hai cấp.

Tiếp tục triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chú trọng triển khai bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp nhà giáo các cấp học mầm non, phổ thông, đặc biệt là năng lực ứng dụng công nghệ số, năng lực ngoại ngữ.

Ngoài ra, các nội dung quan trọng cũng được Bộ GD&ĐT xác định là nhiệm vụ trọng tâm như: đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới; hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tăng cường hội nhập quốc tế trong GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT căn cứ kế hoạch năm học và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với UBND, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 ở địa phương và tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Giám đốc các Sở GD&ĐT báo cáo Bộ GD&ĐT về tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học mới sắp diễn ra.