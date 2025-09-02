Uruguay sẽ khánh thành quảng trường mang tên Việt Nam, đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô

TPO - Ông Guillermo Rehermann - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng phụ trách công tác tổ chức và chính sách cán bộ của Đảng Cộng sản Uruguay trong buổi thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết nước này sẽ khánh thành quảng trường mang tên nước Việt Nam và dự kiến đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuối năm nay tại Thủ đô Montevideo.

Chiều 2/9, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Uruguay, do ông Guillermo Rehermann - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng phụ trách công tác tổ chức và chính sách cán bộ dẫn đầu. Cùng dự có anh Claudio Abesun Lospez - Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Uruguay.

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Uruguay sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Hai bên tin tưởng, đây là dịp để củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, từ đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Uruguay.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm ông Guillermo Rehermann. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước, thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên luôn giữ vai trò hết sức quan trọng.

Trong những năm tháng chiến đấu, các thế hệ trẻ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời kỳ hòa bình, thanh niên tiếp tục là lực lượng năng động, sáng tạo, góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bên cạnh đó, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và thế hệ trẻ Việt Nam luôn đánh giá cao sự giúp đỡ, ủng hộ về vật chất và tinh thần của lực lượng thanh niên tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản, thanh niên tiến bộ của Uruguay.

Anh Huy đã thông tin về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam; đồng thời đề xuất tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Uruguay duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ mô hình hoạt động; nghiên cứu tổ chức định kỳ các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn.

Hai bên phối hợp hỗ trợ thanh thiếu nhi hội nhập quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (WFDY).

Ông Guillermo Rehermann - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng phụ trách công tác tổ chức và chính sách cán bộ, bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam; đồng thời khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng và hai tổ chức thanh niên.

Ông Rehermann chia sẻ về những kế hoạch cụ thể tại Thủ đô Montevideo, trong đó có việc khánh thành quảng trường mang tên nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và dự kiến đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuối năm nay; chuẩn bị xuất bản cuốn sách về các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Rehermann đề xuất, tăng cường các hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng và hai tổ chức thanh niên nhằm xây dựng một thế giới đa cực, hòa bình và công bằng hơn.

Các đại biểu hai bên tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng