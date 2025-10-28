Hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng

TPO - Sau tiếng nổ lớn, hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn núi đổ ập xuống tuyến đường liên thôn ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi). Rất may, vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng nên không gây thiệt hại về người.

Hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng ở Quảng Ngãi.

Sáng 28/10 trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, rạng sáng nay, mưa lớn khiến một ngọn đồi bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ trung tâm xã nối lên 5 thôn gồm Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng.

Theo ông Hòa, 5 thôn nói trên hiện có 430 hộ dân/1.700 nhân sinh sống. Rất may vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng và cách khu dân cư khoảng 1km, nên không gây thiệt hại về người. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng nghìn mét khối. Đất đá còn tràn xuống vùi lấp nhiều diện tích lúa nước, cà phê và mắc ca của người dân.

Hàng nghìn mét khối đất đá từ sườn núi đổ ập xuống tuyến đường liên thôn ở xã Ngọc Linh.

Khu vực bị sạt lở có tổng chiều dài sạt lở khoảng 3km theo dòng suối nhỏ. Hiện, UBND xã Ngọc Linh đang thống kê tình hình thiệt hại và chỉ đạo cho các thôn, lên phương án sơ tán, di dời người dân tại các điểm có khả năng bị sạt lỡ đến nơi an toàn.

“Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng túc trực 2 đầu, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm không cho người dân qua lại. Bên cạnh đó, chính quyền đã gửi thông báo đến các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 27/10 và 28/10 để đảm bảo an toàn”, ông Hòa nói.

Hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống đường.

Cũng tại xã Ngọc Linh, do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn ra mặt đường, một số đoạn bị nứt gãy mặt bê tông, xói lở hầm ếch.

Tại tỉnh lộ 673 đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Hiện người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng vác xe qua lại.

Vùi lấp nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Trước tình hình này, UBND xã Ngọc Linh đã chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với người dân tiến hành khắc phục ngay những điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông tuyến đường. Bên cạnh đó, lên kịch bản ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, huy động mọi lực lượng túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống kịp thời.